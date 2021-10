Prison Simulator pokazuje ciężki żywot strażnika. Zwiastun z bójkami, strzelaninami i buntami

Polscy deweloperzy z Baked Games pokazali nowy, tym razem aktorski zwiastun Prison Simulator. W mroczny świat więziennictwa zanurzymy się już niedługo.

Prison Simulator jest jedną z najbardziej interesujących gier, które dołączą do katalogu wydawniczego PlayWay. W końcu nierzadko mamy okazję wcielić się w strażnika więziennego.

Prison Break od drugiej strony, czyli Prison Simulator

Osobiście jestem zdania, że polscy deweloperzy gier mają smykałkę do tworzenia różnych rodzajów symulatorów. Jest przecież nadchodzący Priest Simulator, który od niedawna można wypróbować całkiem za darmo, a także Prison Simulator, o którym pisaliśmy już wcześniej.

Ten drugi zapowiada się szczególnie interesująco dla wszystkich fanów serialu Prison Break, więziennego stylu życia, a także tych, którzy z bliżej nieokreślonych powodów marzą o pracy strażnika więziennego. Rzadko kiedy mamy okazję w grach trafić do więzienia. Jeżeli jednak już ma to miejsce, zazwyczaj to my musimy podporządkowywać się władzom.

Prison Simulator dostało nowy zwiastun, tym razem z aktorami. Możemy w nim obejrzeć krótką historię nowego więźnia, który już od pierwszego dnia w „mamrze” powoduje kłopoty. Na koniec deweloperzy przedstawili nowe fragmenty gameplayu. Gra zapowiada się naprawdę nieźle i wiele wskazuje na to, że będzie co robić.

Jako strażnik weźmiemy udział w wielu różnych rutynach – zajmiemy się dbaniem o porządek, pilnowaniem osadzonych, przeszukiwaniem nowych, a także ich egzekucją czy ściganiem tych nieszczęśników, którzy myślą, że uda im się zwiać. Jakby tego było mało, twórcy obiecują bardzo rozbudowany kreator tworzenia własnych więźniów. Proszą przy tym, aby starać się nie projektować rzeczywistych ludzi, m.in. polityków. Brzmi jak zachęta.

Data premiery została wyznaczona na 4 listopada. Gra dostępna będzie na PC, na platformie Steam.