Od kilku lat w produkcji znajduje się Prince of Persia: The Sands of Time Remake, które nie miało łatwej drogi. Po resecie projektu i przekazaniu go innym deweloperom gra wreszcie znalazła się w dobrych rękach. Nie oznacza to jednak, że możemy spodziewać się rychłej premiery. Tytuł ma pojawić się na rynku dopiero za jakiś czas. Ubisoft potwierdził, na kiedy planowana jest premiera.

Co dalej z Prince of Persia Remake?

Jakiś czas temu informowaliśmy was, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake żyje i ma się dobrze. Za produkcję wzięło się doświadczone studio Ubisoftu z Kanady, które do tej pory pracowało m.in. przy serii Far Cry i Watch Dogs. Doświadczeni deweloperzy nie mieli jednak z górki, bo gra musiała być tworzona zupełnie od nowa. Wszystko przez słabą jakość prac wykonanych przez zespół z Indii. To właśnie oni odpowiadali za pamiętny trailer, który przeraził zarówno graczy, jak i włodarzy Ubisoftu. Teraz, przynajmniej teoretycznie, nie mamy się czego obawiać.

Nie oznacza to jednak, że premiera nastąpi jakkolwiek szybko. Według najnowszych informacji przekazanych przez Ubisoft gra ma zadebiutować dopiero w 2026 roku. Jeżeli oczekiwaliście premiery w przyszłym, to pora zaktualizować kalendarze. Poza tym twórcy zaprezentowali nowy zwiastun na Ubisoft Forward, choć nie zawiera on zbyt interesujących elementów:

Nowy trailer.

W ramach 30-sekundowego materiału widzimy symbolicznie ukazany motyw cofania czasu oraz prezentację logo gry. I to na razie tyle!

Źródło: gamingbolt.com