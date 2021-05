Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier, które warto ograć

Nie chce zapeszać, jednak zarezerwujcie sobie czas na granie. Do naszej dyspozycji będą naprawdę ciekawe premiery gier na maj 2021.

Jesteśmy już na półmetku premier gier zapowiedzianych na maj. Po Resident Evil Village będziemy mierzyć się z grami eksperymentalnymi, głośnym survivalem MMO, a także exclusivem PS4, który niebawem zadebiutuje na PC. Więc jest kilka pretekstów, aby w nowym tygodniu odpalić swoją konsolę lub PC.

Najlepsze premiery gier maj 2021 – przegląd tygodnia

Lost in Blindness

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 17 maja

Producent: Unseen Interactive

Wydawca: Unseen Interactive

Pamiętacie The Quiet Man, gdzie możemy wcielić się w głuchą postać? To nic w porównaniu do eksperymentalnej Lost in Blindess. Niezależne studio Unseen Interactive podniosło poprzeczkę, oferując grę, z niewidomym bohaterem. Podczas gry poruszamy się, rozwiązujemy zagadki i unikamy zagrożenia poprzez słuchanie dźwięków. Lokalizacja dźwięku, głosowe komentarze bohatera będą jedyną wskazówką pozwalającą wyobrazić sobie akcję gry. Może być ciekawie…

Days Gone

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 18 maja

Producent: Bend Studio

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

Nie pytajmy dlaczego Sony zdecydowało się wydać kolejny exclusive na PC. Zamiast tego cieszmy się, że chodzi właśnie o Days Gone. Będzie to wersja podrasowana pod kątem grafiki, ale też płynności rozgrywki. Grę odpalimy bez ogranicznika w klatkach i dopasowaną do wyświetlania w różnych proporcjach (m.in. w szerokiej panoramie). W menu znajdziemy opcje do zmiany odległości rysowania świata, szczegółowości detali i inne ustawienia niedostępne wcześniej na PS4.

Elite: Dangerous – Odyssey

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 19 maja

Producent: Frontier Developments

Wydawca: Frontier Fevelopments

Zwiedzanie rubieży kosmosu w Elite: Dangerous to czysta przyjemność, choć ograniczana dotychczas przez widok z kokpitu statku. Ma się to jednak zmienić wraz z premierą rozszerzenia Odyssey. Wreszcie postawimy pierwsze kroki na niezbadanych planetach i spojrzymy na nie z kamery FPP. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Nowe możliwości zwiedzania wiążą się z dodatkowymi mechanikami, jak np. prowadzeniem dialogów z NPC, korzystaniem z broni oraz misjami dedykowanymi pod nowy charakter rozgrywki.

Manifold Garden

Platformy: PS5

Data premiery: 20 maja

Producent: William Chyr Studio

Wydawca: William Chyr Studio

Jeśli gry miałyby rozwijać kreatywność, to jedną z najlepszych w tej kategorii byłaby Manifold Garden. Tym razem okazję do sprawdzenia niezwykłej produkcji mają właściciele PS5. Jako logiczna gra eksploracyjna przetestuje nasze umiejętności w ramach przemieszczania się po abstrakcyjnych konstrukcjach. Rzecz jasna, pokonywanie kolejnych etapów w grze będzie wymagać rozwiązywania zagadek połączonych z łamaniem praw fizyki.

Rust

Platformy: PS4, XONE

Data premiery: 21 maja

Producent: Facepunch Studios

Wydawca: Facepunch Studios

Zdaje się, że dni DayZ i innych sandboxów MMO na konsolach są już policzone. Oto nadchodzi bowiem gra, która łączy najlepsze zalety z tego gatunku, jak również dodaje od siebie bardziej rozwinięty system budowania miast, craftingu czy walki z lepiej zbalansowanym AI. Na platformie Steam zajmuje bardzo wysokie 7. miejsce wśród najliczniej ogrywanych gier, więc w chwili premiery na PS4 i XONE historia powinna być całkiem podobna.

