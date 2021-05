Premiery gier na nowy tydzień. 5 ciekawych gier, a w tym gwarantowany hit

Nie powinniśmy narzekać na premiery gier na maj 2021. W tym tygodniu karty rozdaje Bioware, który przygotował ucztę dla fanów kosmicznego RPG.

Lepiej kończcie powoli Resident Evil Village i pozostałe gry, bo za chwilę pojawią się bardzo obiecujące nowości. W kolejce do sprawdzenia jest m.in. odświeżona trylogia epickiego RPG-a i ogromny dodatek do jednego z najlepszych survivali. Czy potrzebujecie jeszcze lepszej zachęty? To zapraszam do naszego zestawienia.

Premiery gier maj 2021 – przegląd tygodnia

The Hand of Merlin

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 11 maja (wczesny dostęp)

Producent: Room-C Games / Croteam

Wydawca: Versus Evil

Macie już za sobą trylogię The Banner Saga i inne ciekawe turówki? W kalendarzu premier czeka na Was coś specjalnego. Gra, która łączy elementy strategii i RPG, a przy tym korzysta z rozwiązań zarezerwowanych dla gatunku roguelite. The Hand of Merlin wyróżnia odświeżone lore arturiańskich legend i motyw rozgrywki z 4 bohaterami. Przygodę rozpoczniemy od wyboru postaci, by w trakcie fabuły i kolejnych walk rozwijać je w zgodzie z ich przydatnością. Gra w dużej mierze składa się z potyczek na planszach, ale też paragrafowych misji, handlowania i eksploracji.

Retro Machina

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 12 maja

Producent: Orbit Studio

Wydawca: Super.com

Z gatunku RPG akcji będzie do wyboru jeszcze jedna pozycja, Retro Machina. Tytuł zdradza, że mamy do czynienia z charakterystycznym settingiem gry, czyli mieszanką retro i futuryzmu. Jako niesprawny robocik wyruszymy w podróż po metropolii, gdzie ludzkość przeszła już do historii. Zwiedzając pozostałości po dawnym świecie natkniemy się na wiele wrogo nastawionych robotów, z którymi trzeba walczyć i pułapki środowiskowe. Na szczęście korzystając z wbudowanych funkcji niektóre problemy rozwiążemy przejmując kontrolę nad maszynami.

GetsuFumaDen: Undying Moon

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 13 maja

Producent: GuruGuru

Wydawca: Konami

Polegając na zasadzie ma być trudno, ale satysfakcjonująco powinniście odpalić na premierę Undying Moon. To platformówka 2D w klimatach fantasy, zrealizowana w formule „rogalika”. Rozgrywka skupia się na przemierzaniu ręcznie rysowanych lokacji, walce z demonicznymi przeciwnikami i pokonywaniu okazałych bossów. Brzmi trochę jak Dark Souls w nowym wydaniu, ale w tym przypadku będzie trudniej. Po śmierci bohatera etap gry będzie różnić się od pierwszego podejścia, więc nauka na pamięć nie wchodzi w grę.

Mass Effect: Legendary Edition

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 14 maja

Producent: Bioware

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Trylogia Mass Effect to wciąż świetna seria, choć od czasu premiery jej oprawa graficzna wyraźnie się zestarzała. Bo długiej przerwie Bioware w końcu usłyszał głos narzekających graczy. Wszystkie 3 pierwsze części zostaną podrasowane i wydane w pakiecie Legendary Edition. Koniec z rozmytymi teksturami, wszędobylskim blurem czy niedzisiejszym światłocieniem. Oprócz zmian w grafice zobaczymy poprawionych kilka elementów rozgrywki, jak chociażby lepsze sterowanie Mako, czy dopracowany system walki.

Subnautica: Below Zero

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 14 maja

Producent: Unknown Worlds

Wydawca: Unknown Worlds Entertainment

Fani gry Subnautica będą mieli nowy powód, aby powalczyć o przetrwanie w niesprzyjających warunkach. Nadchodzi bowiem samodzielny dodatek Below Zero. Oczekujcie nowych potworów, przedmiotów w menu craftingu, a także lokacji do zwiedzania. Z tym ostatnim wiąże się jedna ważna sprawa – w rozszerzeniu wreszcie wyjdziemy na ląd, a tam zabić nas może zarówno niska temperatura jak i kroczące bestie. Zdaje się, że poziom niebezpieczeństwa będzie znacznie wyższy niż w podstawce.

