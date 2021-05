Resident Evil Village ocenione przez graczy. Warto było czekać?

Resident Evil Village otrzymało pierwsze oceny od graczy na Steam. Capcom dostarczył solidny produkt, który jednak nie ustrzegł się paru kłopotów. Szczególnie mocno obrywa się warstwie technicznej.

Jak wskazuję pierwsze recenzje, nowy Resident to bardzo solidny horror, który przypadnie do gustu fanom poprzedniej odsłony i nie tylko. Village w końcu trafiło też w ręce graczy. Pierwsze osoby zapoznały się z wyczekiwanym horrorem i podzieliły się swoimi opiniami na platformie Steam.

Wybraliśmy kilka recenzji z platformy Valve, które wskazują wady lub zalety produkcji. Wszystkie poniższe opinie pochodzą od osób, które spędziły z grą przynajmniej kilka godzin. W chwili publikacji artykułu, Resident Evil Village może pochwalić się 87% pozytywnych ocen z prawie 450 recenzji graczy.

(Opinia pozytywna) Idyllium: Dobra grafika, ciekawa historia, doskonała optymalizacja. Wioska przypomina RE4. Capcom wypuścił na rynek imponujący produkt. Byłem mile zszokowany poziomem trudności. Dark Souls z perspektywy pierwszej osoby.

(Opinia pozytywna) Bizarre: Doskonałym sposobem na opisanie RE Village jest określenie go krzyżówką RE7 z RE4. Village ma eksplorację i szybsze tempo walki z RE4, a w niektórych momentach klaustrofobiczne i pełne napięcia sekwencje skradane z RE7. Jak na razie jest to naprawdę niezła hybryda tych dwóch gier. Uznaję, że to mój ulubiony RE od czasów 4.

(Opinia negatywna) cANe: Brak suwaka FOV w FPS-ie jest niewybaczalny, zwłaszcza w przypadku tak niskiego domyślnego FOV jak w RE8. Nigdy nie miałem choroby lokomocyjnej przed zagraniem w grę, ale to jest dla mnie niegrywalne.

(Opinia negatywna) mercuryrising: Zbyt wiele crashy, aby polecić. Za cenę premium, którą pobierają nie powinienem musieć godzinami rozwiązywać problemów, weryfikować plików, reinstalować.

