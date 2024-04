Premiery gier obecnego tygodnia. 5 nowości o wielkiej mocy przyciągania

Sprawdziliśmy, jakie premiery gier na kwiecień 2024 zagoszczą na PC, PS5 i Xbox Series. Okazuje się, ze nadchodzi kilka wyjątkowych nowości.

Czy wśród debiutujących tytułów pojawi się coś, co warto będzie odpalić na dużym ekranie? Nie byłbym tego taki pewny, bo nadchodzące gry prędzej ujmą nas gęstym klimatem aniżeli widowiskowością. W pierwszej linii frontu atak na graczy przypuszczą tytuły retro, a tuż za nimi coś darmowego i ze sporą dozą akcji.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2024 – przegląd tygodnia

Deceit 2

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 3 kwietnia 2024

Producent: World Makers / Automaton Games

Wydawca: World Makers / Automaton Games

Z reguły, gdy mamy do czynienia z darmowymi grami musimy obniżyć oczekiwania względem jakości produkcji, ale z Deceit 2 może nie będzie aż tak źle. Jest to ciekawa wariacja nt. Among Us, gdzie rozgrywka sieciowa łączy w sobie aspekt survivalowy, detektywistyczny i akcję. Gracze zaczynają zabawę w szpitalu psychiatrycznym i rywalizują z pozycji zdrowych i zainfekowanych postaci – ci pierwsi mają za zadanie odnaleźć w swojej grupie 2 osoby chcące przeprowadzić krwawy rytuał. Dlatego istotne jest przyglądanie się zachowaniu graczy, zaś przeciwnicy muszą korzystać ze sprytu i działać dyskretnie.

Buckshot Roulette

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 4 kwietnia 2024

Producent: Mike Klubnika

Wydawca: Critical Reflex

Lubicie ryzyko i nutkę hazardu w grach? Buckshot Roulette zgłębia emocje, które towarzyszą rosyjskiej ruletce, a przy okazji proponuje autorskie pomysły na wystrzałową rozgrywkę. Zamiast sześciostrzałowego rewolweru w naszych dłoniach znajdzie się strzelba, a dodatkowo pojawią się modyfikatory dynamizujące przebieg zabawy – mowa o przedmiotach ułatwiających przeżycie lub wyeliminowanie z gry przeciwnika. Retro stylizacja i mroczny klimat na pewno przypadną do gustu fanom popularnej karcianki Inscryption.