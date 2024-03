Premiery gier kwiecień 2024. 10 potężnych hitów i błyszczących exclusivów

To będzie nudny miesiąc czy intensywny dla graczy? Patrząc na premiery gier na kwiecień 2024 raczej wszyscy będą szczęśliwi.

Nareszcie jest powód, aby zwolnić trochę miejsca na dysku, a może nawet więcej niż jeden. Nadchodzą bowiem nowości o różnej skali atrakcji i nie na każdej platformie będą takie same. Popularne stwierdzenie “jesteś zwycięzca” najgłośniej wypowiedzą na głos właściciele PS5, oktawę niżej krzykną zwolennicy Steam, ale i na Xbox wskoczy coś w sam raz dla fanów ciekawych przygód.

Najlepsze premiery gier kwiecień 2024 – TOP 10

Broken Roads

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 10 kwietnia 2024

Producent: Drop Bear Bytes

Wydawca: tinyBuild Games

Wierzę, że wśród graczy znajdzie się wielu weteranów, miło wspominających pierwsze części serii Fallout. To dla nich szykowany jest Broken Roads, postapokaliptyczne RPG mocno wzorowane na klasyku sprzed 2000 roku. W tym przypadku krajobraz upadku cywilizacji zostanie pokazany w Australii, z miejscami odzwierciedlającymi te z rzeczywistości. Rozgrywka opiera się na eksploracji świata, rozmowach z NPC-ami, walką drużynową w trybie turowym i swobodnym kształtowaniu historii i moralności bohatera – to ostatnie jest uwarunkowane Kompasem moralności, który ma kierować nas na jedną z czterech dróg osobowości postaci.

Grounded

Platformy: PS5, PS4, SWITCH

Data premiery: 16 kwietnia 2024

Producent: Obsidian Entertainment

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Microsoft podtrzymuje obietnicę dotyczącą udostępniania swoich gier na konkurencyjną konsolę. Teraz przyszła pora na Grounded – tytuł survivalowy, którego mocną stroną jest bajkowa oprawa graficzna i ciekawy setting gry a la Kochanie zmniejszyłem dzieciaki. Walka o przetrwanie odbywa się w ramach mikro świata, gdzie potworami są robaki z podwórka. Pająki, mrówki, żuki i inne paskudztwa będą polować na nas z chęcią zasmakowania ludzkiego mięsa, więc aby nie skończyć w ich żołądku musimy konstruować bronie i rozwijać własną bazę. Do wyboru jest tryb sandboxu kooperacyjnego i kampania fabularna.

Harold Halibut

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 16 kwietnia 2024 2024

Producent: Slow Bros.

Wydawca: Slow Bros.

Premiery gier na kwiecień 2024 to nie tylko znane marki. Z gąszczu nowości warto wyciągnąć na wierzch niezależną przygodówkę w starym stylu Harold Halibut. To propozycja dla miłośników klasycznych produkcji point-and-click, ale za to z oryginalnymi pomysłami na tło wydarzeń i warstwę artystyczną. Udamy się do statku kosmicznego, który na stałe spoczął na dnie morza na nieznanej ludziom planecie. Niemal cała załoga godzi się ze swoim losem, ale jedna osoba wpadła na pomysł, który ponownie pozwoli uruchomić statek i ma jej w tym pomóc tytułowy bohater. Wracając zaś do oprawy, twórcy wykonali ogromną pracę na rzecz stylu graficznego, bowiem wszystkie elementy zostały wykonane w rzeczywistości a później przeniesione do gry z pomocą techniki fotogrametrii.