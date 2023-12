Premiery gier grudzień 2023. 10 świetnych nowości na koniec roku

Zastanawiacie się, czy twórcy godnie pożegnają mijający rok? Mamy dobre wieści, bo premiery gier na grudzień 2023 wyglądają całkiem dobrze.

Szczerze, spodziewałem się, że nowe zestawienie będzie wypełnione „ogórkami”. Mimo nadchodzących świąt i perspektywy robienia sobie i innym prezentów, nowe gry z reguły są daleko wymieniane na liście zakupów. Ale kilku poważnych deweloperów postanowiło zaryzykować i udostępnią nam w najbliższych dniach mocną ofertę.

Premiery gier grudzień 2023 – TOP 10 nowości

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 5 grudnia 2023

Producent: CD Projekt Red

Wydawca: CD Projekt Red

Z perspektywy osoby, która ma już za sobą podstawkę Cyberpunk 2077 oraz dodatek Widmo Wolności, nie będzie to ważne wydarzenie w życiu gracza. Zdaje sobie jednak sprawę, że wśród nas mogą być kolekcjonerzy, fani zbieractwa pudełek i kompletnych wydań gier. Więc ogłaszam, że lada moment będzie można przytulić zbiorczą edycję. Muszę tylko ostrzec o dość dziwnej decyzji CDPR – wersja PC uwzględnia tylko kod do pobrania, w przypadku PS5 na płycie będzie podstawowa przygoda plus kod do pobrania dodatku, a tylko XSX otrzyma wszystko na płytach.

The Lord of the Rings: Return to Moria

Platformy: PS5

Data premiery: 5 grudnia 2023

Producent: Free Range Games

Wydawca: North Beach Games

Kolejne podejście do licencji Władcy Pierścieni, choć tym razem skoncentrowane wyłącznie na przygodach krasnoludów. W grze udajemy się grupką brodaczy do kopalni Morii, którą mamy odzyskać na polecenie Gimliego. Walka z orkami, goblinami, pająkami zamieszkującymi Khazad-dûm jest bardziej niż nieunikniona. Aczkolwiek rozgrywka polega również na zbieraniu surowców, craftingu oręża i stawianiu nowych budowli wewnątrz ciągnących się w nieskończoność sieci tunelów. W ciemność możemy udać się w towarzystwie AI lub 7 innych graczy.

Avatar: Frontiers of Pandora

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 7 grudnia 2023

Producent: Massive Entertainment / Ubisoft Massive

Wydawca: Ubisoft

Ubisoft dogadało się z Jamesem Cameronem na jeszcze jeden projekt na podstawie jego Avatara – część z Was może pamięta, że w 2009 zrobili Avatar: The Game, który dość szybko zniknął ze sprzedaży. Plany na nową grę są o wiele ambitniejsze, bo szykowany jest sandbox na ogromną skalę. W pełni otwarty świat, fabuła kanoniczna względem filmowego uniwersum, i wybieralny styl rozwiązywania misji (skradanie z łukiem lub bezpośrednia walka z bronią palną) – to tylko niektóre z zalet nadchodzącej nowości. Avatar: Frontiers of Pandora w dużym stopniu będzie przypominać rozgrywkę z serii Far Cry.