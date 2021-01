Premiery gier: 11-17 stycznia

Skromnie zapowiadają się nadchodzące premiery tygodnia. Będzie to czas małych, wielkich gier od Ubisoftu i niezależnych twórców.

Prawda jest taka, że do połowy stycznia nie zobaczymy tłustych premier znanych producentów. Z ich przerwy wydawniczej skorzystają mniejsi deweloperzy, mogąc dotrzeć ze swoimi indykami do liczniejszego grona graczy. W tym tygodniu dojdzie od nich kilka skromnych gier z gatunku beat’em up, RPG akcji oraz eksperymentalnej przygodówki.

Yaga (12 stycznia)

Platformy: PC – Steam

Prosty kowal też może być bohaterem. I to nawet bez jednej ręki! W słowiańskim klimacie ruszymy w tany z najróżniejszymi potworami, bacząc na klątwy i pogańskie wierzenia. Jako że jest to gra z gatunku action RPG, nie będziemy tylko walczyć, ale też rozwiązywać zadania, prowadzić ciekawe rozmowy z NPC-ami, jak również realizować zawód kowala, czyli crafting.

Skellboy (13 stycznia)

Platformy: PC – Steam

Skellboy to prosty akcyjniak z elementami RPG, który nie grzeszy zaawansowaną grafiką ani ambitną historią. Aczkolwiek siła gry tkwi w jej prostocie i lekkiej opowieści o tym, jak to szkielet herosa ocali królestwo opanowane przez wskrzeszone monstra. A dokonamy tego przy pomocy broni białej i umiejętności przypisanych do części ciała pokonanych wrogów.

Rhythm Fighter (14 stycznia)

Platformy: Switch

Szukasz czegoś niezobowiązującego na krótkie sesje lub przerwy z konsolką u boku? W tych kategoriach Rhytm Fighter (beat’em up roguelike) powinien być idealny, bowiem opiera się na nieskomplikowanej rozgrywce i przyjemnej dla oka, komiksowej oprawie graficznej. W rytm muzyki techno mamy eliminować krwiożercze warzywka na losowo generowanych planszach.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (14 stycznia)

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Można powiedzieć, że tydzień bez remastera lub remake’u to tydzień stracony. Tym razem w kolejce jest odświeżona wersja bijatyki 2D na licencji komiksów Scott Pilgrim. To niemal ta sama gra co wydana w 2010, lecz z poprawioną grafiką i w pakiecie ze wszystkimi dodatkami. Główną kampanię możemy tu przejść samodzielnie lub z pomocą innego gracza.

Sunlight (14 stycznia)

Platformy: PC – Steam

Mijający tydzień zamkniemy grą dość specyficzną, nawet jak na gatunek eksploracyjnej przygodówki. Jest ona niezwykle krótka, starczy zaledwie na 30 minut. Jednakże szybki czas przejścia może nadrobić nietuzinkowym klimatem. Tworzą go nastrojowa muzyka skomponowana przez Czajkowskiego, grafika wzorowana na dziełach Edwarda Muncha oraz metafizyczny charakter fabuły.

Grzegorz Rosa