PowerWash Simulator – ostatnia darmowa aktualizacja już dostępna

Przedstawiciele studia FuturLab wspólnie z wydawcą Square Enix Collective oficjalnie ogłosili premierę ostatniej darmowej aktualizacji do gry PowerWash Simulator. To doskonała okazja, aby pożegnać się z pierwszą częścią serii; update jest bowiem równocześnie ostatnim przed debiutem kontynuacji. Ten planowany jest na końcówkę bieżącego roku. Poniżej możecie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Premiera ostatniej darmowej aktualizacji do PowerWash Simulator

Darmowa aktualizacja pod tytułem The Muckingham Files 6 jest dostępna na wszystkich platformach sprzętowych. Możemy więc pobierać ją bez żadnych opłat na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także na Nintendo Switch.

Aktualizacja oferuje dostęp do dwóch nowych lokacji: Sculpture Park (Park Rzeźby?) oraz pociąg metra. W pierwszej lokacji przyjdzie nam oczyścić monumentalne instalacje artystyczne, w towarzystwie komentarzy od ekscentrycznego rzeźbiarza Darcy’ego d’Arcy’ego. Druga misja to oczyszczanie brudnego pociągu metra, który wymaga przywrócenia do stanu używalności po poważnym akcie wandalizmu. Co ciekawe, oczyszczając kolejne przedziały, gracze znajdą także plakaty sugerujące, co może czekać ich w PowerWash Simulator 2.

Z okazji premiery aktualizacji pojawił się także nowy zestaw DLC w postaci Ultimate Satisfaction, który zawiera wszystkie dotychczasowe poziomy. Tych jest ponad 100, w tym kolaboracje ze Shrekiem, SpongeBobem czy też Warhammerem 40K.

Źródło: Gematsu