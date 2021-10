Pluszowy pad DualSense to idealny prezent dla Waszej gamerskiej połówki

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Zbliżają się urodziny, ważne święto lub inna okoliczność? To najpewniej świetna okazja, by obdarować bliską osobę lubującą się w PlayStation własnoręcznie zrobionym prezentem. Oto pluszowy pad DualSense.

Ogromne zainteresowanie na Reddicie w ostatnim czasie budzi poniższe nagranie. Opublikował je użytkownik o nicku most_annoying_dude, który pisze, że otrzymał nowego pluszaka na urodziny od swojej dziewczyny. Ten wygląda jak kontroler DualSense, który jest dołączany do konsoli PS5.

Jak widać, partnerka redditora wykonała dla niego wierną kopię gamepada. Każdy z elementów został tutaj odwzorowany, wliczając w to d-pad, panel dotykowy, dwie gałki analogowe oraz specjalne przyciski znane z PlayStation. Nie zabrakło także logo wymienionej marki, choć to według mnie wypada najsłabiej. Mimo to, pluszowy pad prezentuje się naprawdę dobrze i aż chciałoby się samemu mieć taką sztukę u siebie w pokoju.

