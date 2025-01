Plush „Abonament… na pół!” – najlepsza oferta dla par, rodzin i… gamerów

Jeśli szukasz świetnej okazji na tani i niezawodny abonament z dużą paczką Internetu, promocja „Abonament… na pół!” od Plusha to idealne rozwiązanie. Za jedyne 20 zł miesięcznie od osoby otrzymasz aż 80 GB Internetu na start i wiele dodatkowych korzyści, które idealnie sprawdzą się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w gamingowych maratonach. Sprawdź, dlaczego warto zaprosić znajomego, partnera lub członka rodziny do wspólnego korzystania z tej wyjątkowej oferty.

Czym jest promocja „Abonament… na pół!”?

Plush wprowadził ofertę, która podbija serca klientów i wyróżnia się na rynku telekomunikacyjnym zarówno niską ceną, jak i elastycznymi warunkami. Promocja skierowana jest do osób, które zaproszą znajomego do skorzystania z oferty, bądź zdecydują się na zakup lub przeniesienie co najmniej dwóch numerów w ofercie abonamentowej M. W zamian obie osoby płacą jedynie 20 zł miesięcznie zamiast 40 zł – to rabat w wysokości 50%! Co więcej, oferta nie wymaga podpisywania długoterminowej umowy. Funkcjonuje na zasadzie umowy bezterminowej, a to oznacza, że użytkownik sam decyduje, jak długo chce korzystać z usług Plusha.

Największym atutem tej promocji jest jednak rosnący pakiet Internetu mobilnego:

80 GB na start – to już imponująca ilość, która wystarczy do codziennego surfowania, oglądania filmów czy prowadzenia wideokonferencji.

160 GB po 6 miesiącach – z czasem dostępność danych niemal się podwaja.

200 GB po roku – ilość Internetu rośnie systematycznie, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

300 GB po 2 latach – taka paczka pozwala na grę online, oglądanie filmów w jakości HD i korzystanie z serwisów streamingowych bez ograniczeń. To najlepsza oferta na rynku dla par.

Przy tak dużych pakietach danych możesz nie tylko grać w gry online na smartfonie bez obaw o limity, ale także swobodnie korzystać z serwisów streamingowych czy prowadzić wideorozmowy w najwyższej jakości. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy szukają nieograniczonej rozrywki i stabilnych, przewidywalnych rachunków.

Jak działa promocja?

Mechanizm promocji „Abonament… na pół!” jest prosty i dostosowany do potrzeb współczesnych użytkowników:

Udostępnienie kodu promocyjnego znajomemu lub członkowi rodziny : Jeśli korzystasz z usług Plusha, możesz zaprosić bliską osobę do skorzystania z tej samej oferty, przekazując jej kod rabatowy. Dzięki temu obie osoby otrzymują abonament w promocyjnej cenie. To najlepsza w Polsce oferta dla par – po 80 GB za 20 zł/os. co miesiąc.

: Jeśli korzystasz z usług Plusha, możesz zaprosić bliską osobę do skorzystania z tej samej oferty, przekazując jej kod rabatowy. Dzięki temu obie osoby otrzymują abonament w promocyjnej cenie. To najlepsza w Polsce oferta dla par – po 80 GB za 20 zł/os. co miesiąc. Zakup dwóch numerów na jednym koncie: Alternatywnie możesz wziąć dwa abonamenty na siebie – to świetne rozwiązanie dla rodzin, które chcą obniżyć miesięczne rachunki.

Każdy sposób umożliwia korzystanie z pełnych korzyści oferty: 20 zł/os. miesięcznie, ogromny pakiet Internetu i elastyczne warunki umowy. Cena abonamentu zawiera rabat 10 zł za e-fakturę. Szczegółowe informacje dostępne są w cenniku oferty „PLUSH ABONAMENT 8.1” na stronie www.plushbezlimitu.pl.

Gaming z Plushem – ogromny Internet dla miłośników gier

Duży pakiet Internetu mobilnego to istotny argument dla gamerów, którzy coraz częściej korzystają ze smartfonów jako platformy do gier online. Dzięki 80 GB na start, a nawet 300 GB po dwóch latach, promocja Plusha zapewnia dostęp do świata rozrywki bez obaw o przekroczenie limitów danych.

Mobilne tytuły, takie jak „Call of Duty Mobile”, „PUBG Mobile” czy „Fortnite”, wymagają stabilnego i szybkiego połączenia internetowego, aby w pełni cieszyć się płynną rozgrywką. Plush zapewnia to wszystko w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Dodatkowo gaming w mobilnym wydaniu to świetny sposób na utrzymywanie relacji z przyjaciółmi. Rozgrywki wieloosobowe, wspólne planowanie strategii czy rywalizacja w trybach rankingowych stają się jeszcze bardziej ekscytujące, gdy możecie wspólnie korzystać z rabatów w abonamencie Plusha.

Idealna oferta dla rodzin i par

Promocja „Abonament… na pół!” to także rozwiązanie idealne dla rodzin. Dzięki opcji zakupu dwóch numerów na jednym koncie rodzice mogą zyskać korzystne warunki dla siebie i swoich dzieci. Z kolei pary, które dzielą codzienne wydatki, mogą w prosty sposób obniżyć swoje rachunki.

Korzyści oferty docenią także studenci i młode osoby, które chcą korzystać z taniego abonamentu o dużych możliwościach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz Internetu do nauki, pracy zdalnej, czy codziennej rozrywki, Plush spełnia te wymagania. Niewątpliwie oferta Plusha to najlepsza oferta na rynku – po 80 GB za 20 zł/mc, jeśli dołączysz do Plusha w parze.

Na tle konkurencji Plush wyróżnia się podejściem do klienta i doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Oferta „Abonament… na pół!” jest jedną z najbardziej opłacalnych na rynku.

Dodatkowe zalety Plusha

Decydując się na ofertę „Abonament… na pół!”, użytkownicy otrzymują:

Stałą cenę przez cały okres korzystania z promocji – tylko 20 zł/os. miesięcznie.

Bezterminową umowę, która daje pełną elastyczność.

Roaming w UE – doskonałe rozwiązanie dla osób podróżujących za granicę.

Prostą aktywację promocji – wystarczy udostępnić kod promocyjny znajomemu lub wykupić dwa numery na jednym koncie.

Plush udowadnia, że wysoka jakość usług i niska cena mogą iść w parze. „Abonament… na pół!” to doskonała opcja dla każdego, kto ceni sobie elastyczność, stabilne połączenie internetowe i korzystne warunki finansowe.

Promocja jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów, którzy zdecydują się na rozszerzenie swojej umowy. Dzięki temu oferta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna – nie musisz być nowym użytkownikiem, aby korzystać z rabatów i dużych pakietów danych.

Dlaczego warto wybrać Plusha?

Plush to nie tylko atrakcyjna cena i duże pakiety Internetu, ale także marka, która rozumie potrzeby swoich klientów. Elastyczność umowy bezterminowej pozwala na pełną kontrolę nad wydatkami, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Dodatkowo, brak ukrytych opłat oraz możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb sprawiają, że Plush staje się idealnym wyborem zarówno dla młodych użytkowników, jak i całych rodzin. Dołącz do Plusha i oszczędzaj!

Źródło: Materiał powstał we współpracy z Plush.