PS Now pozamiatało w tym miesiącu. Wiedźmin 3 i bardzo dobry tytuł z 2019 roku

Okazuje się, że rzeczywiście w PS Now na czerwiec 2021 otrzymamy znacznie lepszą ofertę niż w PS Plus. Abonenci usługi streamingowej otrzymają naprawdę dobre tytuły, w tym Wiedźmina 3. Do biblioteki dołączy także jeszcze jedna gra, o której nie było wcześniej wiadomo.

Dzień Dziecka, 1 czerwca. PlayStation obdarowało dzisiaj swoich subskrybentów nowymi grami w ramach PS Plus i PS Now. Jak się okazuje, niedawny wyciek informacji okazał się prawdziwy. Do biblioteki tego drugiego abonamentu został dodany między innymi Wiedźmin 3, Car Mechanic Simulator oraz aż trzy gry z Soniciem. Dodatkowo gracze otrzymali także w obu subskrypcjach dostęp do Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, którego dzisiaj odbywa się premiera.

Co ciekawe, to nie koniec. Posiadacze PlayStation Now dostali także dostęp do Slay the Spire, czyli bardzo docenionej karcianki z 2019 roku. O tej grze w ostatnich dniach nie było nic wiadomo, dlatego mamy do czynienia z naprawdę miłym zaskoczeniem.

Niestety, po dziś dzień gracze nie mają w Polsce dostępu do wspomnianej usługi. Zawsze pozostaje możliwość bawienia się w zakładanie zagranicznego konta, gdzie PS Now jest udostępnione, jednakże nie każdemu takie rozwiązanie odpowiada. Zważywszy na brak wsparcia dla naszego kraju może także dojść do opóźnień niepozwalających na przyjemne granie. Miejmy nadzieję, że w kolejnych miesiącach usłyszymy o włączeniu Polski do listy państw z obsługującej ten streaming.