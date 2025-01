PlayStation chce wskrzesić swoje “dawne marki”. Kultowe serie powrócą?

Wedle najnowszych przecieków, PlayStation chce powrócić do swoich znanych, lecz współcześnie zapomnianych serii. Nadal to jednak tylko plotki.

Sony ostatnio nie wydawało hity za hitem jak wcześniej, ale to przecież nie koniec świata. Firma już teraz ma kilka ambitnych planów na 2025 rok, jak choćby wydanie Ghost of Yotei czy Death Stranding 2. I być może na horyzoncie majaczy również coś ciekawego dla fanów tych IP, które zostały w ciągu wielu lat po prostu zapomniane.

Tak przynajmniej twierdzi Andy Robinson, redaktor serwisu VGC. W ostatnim podcaście twierdził on, że faktycznie Sony jest zainteresowane powrotem do swoich “dawnych marek”. Nie wiadomo, co tak naprawdę oznacza sformułowanie “dawne marki”. Wydaje się jednak, że nie chodzi tu o projekty z PS4 czy PS3, a raczej coś z czasów PS2 lub nawet PSX-a. Tak, coś na zasadzie nowego Ape Escape.

Zdaniem Robinsona Sony pracuje nad “kilkoma” starymi markami w nowej wersji, które są “głęboko zakorzenionymi IP” w historii Sony. I raczej nie ma tu mowy o nowych tytułach AAA. Firma zapewne chciałaby w ten sposób wypełnić swój kalendarz premier między dużymi debiutami od największych studiów. Być może mówimy o grach, które idealnie mogłyby sprawdzić się choćby w bibliotece PS Plus. To zresztą akurat dobry pomysł, szczególnie że stawianie na nowe marki może wcale się dzisiaj nie opłacać.

Źródło: PlayStationLifestyle