Nowe IP na PS5 to „ryzykowne inwestycje”. Sony o świeżych seriach

Sony twierdzi, że nowe IP na PS5 to dość ryzykowne inwestycje. Producent stawia na sprawdzone rozwiązania, bo są gwarantowanym sukcesem.

Każda konsola posiada swoje sprawdzone serie, które zawsze są gwarantowanym sukcesem. Xbox ma Halo, Nintendo stawia na Legend of Zelda, a Sony kusi graczy nowymi odsłonami God of War. Nic dziwnego, że żadna z powyższych platform nie może się obyć bez przynajmniej jednej odsłony danego cyklu na generację.

Jim Ryan wypowiedział się na temat wprowadzania na rynek nowych marek. Rozmowa pojawiła się na łamach GQ.

Problem z przebojowymi grami polega na tym, że potrzebują one naprawdę kasowego wydania. Ich produkcja kosztuje ponad 100 milionów dolarów i aby wprowadzić na rynek nowe IP – co jest bardzo ryzykowne i zrobiliśmy to cztery razy na PS4 – musisz mieć wydanie kasowe. Posiadamy organizację zajmującą się poszczególnymi studiami, a jedną z rzeczy, na które często zwracamy uwagę jest portfolio i patrzymy na równowagę pomiędzy kolejnymi częściami uznanych serii, takich jak God of War lub Uncharted, a wstrząśnięcie rynkiem nowymi IP, takimi jak Horizon Zero Dawn lub Ghost of Tsushima. Myślimy o tym bardzo głęboko i rozważnie. -komentuje Jim Ryan

O ile Horizon Zero Dawn i Ghost of Tsushima to bardzo udane eksperymenty, tak seria Knack należy już do mniej udanych produkcji. Sony zdaje sobie sprawę z tego, że każda finansowa wtopa może znacznie ograniczyć możliwości tworzenia kolejnych produkcji.

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że na PS5 otrzymaliśmy odnowienie takiego hitu jak Demon’s Souls i kontynuację Spider-Mana, a nie zupełnie nowe IP jak Project Athia czy Returnal.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.