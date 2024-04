Jeden z największych hitów Steam ostatnich lat zmierza na PlayStation

Nie znacie Vampire Survivors? Ciężko w to uwierzyć, skoro tytuł zdobył na Steam “przytłaczająco pozytywne” opinie, a do tego sprzedał się w (wedle VGI) w liczbie prawie 7 mln kopii.

PlayStation dostanie w końcu Vampire Survivors

Tytuł, który na pierwszy rzut oka wygląda jak zapomniana gra z arcade’owych maszyn to tak naprawdę przepełnione akcją bullet hell, rzucające gracza w sam środek inwazji koszmarnych potworów. Rozgrywka jest prosta, bo w zasadzie musimy tylko biegać i celować (a to i tak niekoniecznie) oraz zbierać power upy. Mimo wszystko coś jest w tej grze, skoro cieszy się tak wielkim zainteresowaniem cały czas. W szczytowym momencie grało w nią naraz nawet ponad 77 tysięcy użytkowników, co jak na tanią, względnie niszową pozycję, jest świetnym wynikiem.

W trakcie ostatniej prezentacji gier indie, deweloperzy potwierdzili, że ich bestseller trafi również na konsole PlayStation. Do tej pory Vampire Survivors zostało wielkim hitem Steam, a także zadebiutowało na Xbox i Nintendo Switch. Cieszy, że więcej graczy będzie mogło doświadczyć tego fenomenu.

I to nie wszystko, bowiem do gry zawita również DLC związane z… serią Contra. Tak, brzmi to dość dziwacznie. Do rozgrywki w settingu fantasy zawitają futurystyczne karabiny, pojazdy i inne wyposażenie. Dodatek zatytułowany Operation Guns ukaże się 9 maja. Sama gra na PS4 i PS5 ma trafić latem bieżącego roku. Dokładnej daty premiery nie znamy.

Źródło: Eurogamer.net