Niedawno gruchnęła wieść o sporych zwolnieniach w Naughty Dog, czyli u twórców bestsellerowych serii Uncharted czy The Last of Us. Okazuje się jednak, że nie jest to koniec problemów PlayStation, bo kolejne studia firma czują przybierającą siłę fali zwolnień. Teraz problem ten, jak opisuje VGC, dotyka PlayStation Visual Arts, czyli departamentu pomagającego przy bodaj największych hitach first-party.

Niestety, po fali zwolnień, ubiegły tydzień był moim ostatnim w PlayStation. Chociaż z pewnością nie jest to wiadomość, na którą liczyłem, jestem wdzięczny, że miałem okazję pracować wśród niezwykle utalentowanych kolegów nad niesamowitymi projektami i odchodzę z dobrymi wspomnieniami z tego czasu. – napisał Daniel Bellemere na LinkedIn

Były już pracownik firmy od jakiegoś czasu czuwał nad niezapowiedzianym projektem, lecz nie wiadomo, czy należał do oddziału Visual Arts Group, czy raczej Sony San Diego. W każdym razie podobne wieści pojawiają się w kolejnych źródłach. Z firmą pożegnał się także m.in. Matt Barney i Sean Teo. Wszystko wskazuje więc na to, że jakieś problemy musiały dotknąć zespół, skoro jest kolejnym, który cierpi z powodu zwolnień.

Po części nie dziwi taka decyzja Sony. Może chodzić o to, że firma zrewidowała swoje zespoły i postanowiła pożegnać się z mniej kluczowymi pracownikami. Mniej więcej tak sytuacja niedawno wyglądała w CD Projekt RED. Wątpliwe jest, aby całe PlayStation miało problemy, skoro szykują ponoć bardzo duże przejęcie.