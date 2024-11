Nowe nagrody dla graczy PlayStation. Aż 8 pełnych wersji gier, w tym remaster Horizona

Jeśli jesteście członkami programu PlayStation Stars i chcielibyście wymienić punkty (sporo…) na coś ciekawego, macie aż 8 nowych gier. Tak, to pełne wersje, za które nie trzeba nic płacić.

Program lojalnościowy od Sony ma się w ostatnim czasie… no niestety, tragicznie. Wymienianie zdobytych za kończenie konkretnych kampanii czy kupowanie gier punktów na doładowania do PS Store nadal nie działa, a Sony chyba ma to w nosie. W końcu jednak, po tak długim czasie, gracze otrzymali jakiś promyk nadziei.

PlayStation Stars dostało 8 nowych gier za punkty

W sekcji “nagrody” w aplikacji mobilnej PlayStation czy na stronie internetowej PS Stars znajdziecie aż 8 nowych tytułów, które możecie zdobyć całkowicie za darmo. Oczywiście w teorii, bo w praktyce zgarnięcie aż tak dużej liczby punktów niemalże wymaga regularnych zakupów w PS Store. Obecnie to i tak niezła okazja, bo przecież Sony wystartowało z wielką promocją z okazji Black Friday 2024. Listę najciekawszych przecen i sposób na zgarnięcie jeszcze tańszych gier znajdziecie w tym artykule. I tak, PS Plus też doczekał się obniżek.

Jeśli jednak udało Wam się zachować dużo punktów, już teraz możecie wymieniać je na nowe gry. Mam na myśli faktycznie nowe gry, bo wśród nich w katalogu nagród wyróżnić trzeba choćby cenione Phasmophobia czy nowiutkie Horizon Zero Dawn Remastered. Łącznie otrzymaliśmy aż 8 nowych pozycji.

Squirrel with a Gun – 2 500 punktów

– 2 500 punktów Phasamophobia – 2 500 punktów

– 2 500 punktów REDACTED – 6 250 punktów

– 6 250 punktów Shadows of the Damned Hella-Remastered – 6 250 punktów

– 6 250 punktów A Quiet Place: The Road Ahead – 10 000 punktów

– 10 000 punktów Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – 10 000 punktów

– 10 000 punktów Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven – 12 500 punktów

– 12 500 punktów Horizon Zero Dawn Remastered – 12 500 punktów

Gracze, którzy faktycznie uzbierali aż tyle punktów, mogą wymienić je na naprawdę solidne, a do tego nowe gry. Nie jest to może idealne zadość uczynienie dla tych, którzy nadal nie mogą wymieniać zdobytych punktów na doładowania PSN, ale to zawsze coś.

Warto też zaznaczyć, że nadal dostępny są nagrody z października. Jeśli więc marzy Wam się Palworld czy Until Dawn, te gry także widnieją w katalogu nagród PS Stars.

Źródło: TrueTrophies