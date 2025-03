Hitowa gra w mega ofercie w PlayStation Stars. Prosty „trik”, aby zdobyć ją praktycznie za darmo

PS Stars to program lojalnościowy PlayStation, dzięki któremu za zdobywane w ramach różnych aktywności punkty możemy zdobywać kolejne nagrody. Część z nich to mało fantazyjne cyfrowe dodatki do profilu. Graczy bardziej interesują te skrywające się za wyższymi progami punktowymi, jak choćby darmowe doładowania do PS Store czy nawet gry!

Phasmophobia praktycznie za darmo w PlayStation Stars

Do tej pory PlayStation przyzwyczaiło graczy, że wymiana punktów na doładowanie jest bardziej opłacalne. Większość gier była przeliczana na bardzo wysoką liczbę punktów, czasami przewyższającą nawet doładowania o danej wartości, które można przeznaczyć na po prostu zakup tej samej produkcji w sklepie, dzięki czemu zdobędziemy ją szybciej. Z hitowym horrorem Phasmophobia jest jednaj inaczej. Obecnie (sam sprawdzałem przed chwilą) w PlayStation Stars można tę grę zgarnąć za 2500 punktów. Za tyle samo można zdobyć doładowanie PSN o wartości 10 dolarów. Sama gra kosztuje jednak… 20 dolców!

Oznacza to więc, że decydując się na wymianę punktów na grę, a nie na doładowanie, tak naprawdę oszczędzamy, otrzymując produkt warty dwa razy więcej – a to rzadkość. Jeden z graczy na Reddicie zwrócił na to uwagę, przez co pojawiły się nawet podejrzenia o buga. Mimo wszystko oferta nadal tam widnieje, więc można korzystać. Z drugiej strony… wielu graczy i tak nadal nie może wymieniać punktów na doładowania, bo ta opcja po prostu nie działa.

Warto też zaznaczyć, że od początku marca obowiązują nowe zasady PlayStation Stars. Teraz zakupy związane z subskrypcjami (tak jak PS Plus czy inne abonamenty gamingowe) dokonane w PS Store nie przeliczają się na punkty.

Źródło: PlayStation Lifestyle