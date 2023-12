PlayStation rozda PS Plus Premium i konsole PS5, tylko o nas zapomniało

Dzisiaj rozpoczęła się wielka akcja PS Plus “Season of Play”. Choć mieszkańcy Polski mogą skorzystać z wielu atrakcji, trochę szkoda, że pominięto nas w kilku kwestiach.

Pisaliśmy dzisiaj o rozpoczęciu PS Plus “Season of Play” i atrakcjach, które na nas czekają. Niedługo rozpocznie się darmowy weekend z grami multiplayer dla osób bez abonamentu. Już teraz możemy skorzystać z kodu rabatowego w PlayStation Gear, chętni mogą również sięgnąć po kupon na darmowe awatary.

Jakie atrakcje PS Plus “Season of Play” nie są dla Polaków?

Lecz wśród różnych wydarzeń znajdziemy niestety i takie, które nie są dla nas. A szkoda, bo dają choćby naszym sąsiadom zza zachodniej i południowej granicy możliwość wygrania abonamentu PS Plus Premium na 12 miesięcy. Sony proponuje im także możliwość wygrania PS5 w banalnie prostym konkursie.

Podczas Season of Play rozegramy turnieje multiplayer, np. w EA Sports FC 24. I choć będziemy mogli wziąć w nich udział, to zostaliśmy wykluczeni z grona państw, których użytkownicy zawalczą o konsolę PlayStation 5 Digital. Losowanie nagrody będzie przeprowadzane wyłącznie w wybranych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, Finlandii, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Słowacji, Słowenii czy Ukrainie.

Podobnie ominięto Polskę w drugim konkursie organizowanym z okazji Season of Play. Od 19 grudnia gracze będą mogli odpowiadać na pięć pytań dotyczących katalogu gier PlayStation Plus. Kto to uczyni, zdobędzie szansę wygrania 12-miesięcznego abonamentu PS Plus Premium lub konsoli PS5. Nie będę już wymieniał państw, które „łapią się na konkurs”. Jak wyżej, na liście jest kilka krajów sąsiadujących z Polską, lecz nas nie ujęto.