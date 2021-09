God of War, Ghost of Tsushima i inne gry Sony miałyby pojawić się na Steam. OGROMNY przeciek z GeForce Now

Mało kto się tego spodziewał, a wielu po prostu o tym marzyło. Jeden z entuzjastów grzebania w GeForce Now odnalazł w usłudze streamingowej między innymi wpis o God of War i wiele innych exclusive’ów Sony.

Mam na myśli dokładnie Ighora July, który pochwalił się w serwisie medium.com owocami swoich prac ostatnich kilku miesięcy. Ten postanowił zgłębić zakątki wymienionej platformy, a dokładnie jej wcześniejszej wersji. Jedna z poprzednich aktualizacji pozwoliła mu dokopać się do listy tytułów z GeForce Now, które nie zostały włączone do biblioteki, choć znajdują się w niej jako ukryte. Z pomocą Ighora i jego poradnika gracze odnaleźli więcej tytułów. Lepiej się czegoś złapcie, bo lista tytułów jest oszałamiająca:

God of War (2018)

Returnal

Demon’s Souls

Helldivers 2

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank (2016)

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Déraciné

Warto jednak wspomnieć, że według tego pokaźnego przecieku z usługi od Nvidii Horizon Zero Dawn Complete Edition miałoby ukazać się też na Epic Games Store. Część powyższych tytułów nie ma bezpośrednio określonej jeszcze platformy, jednakże wszystko wskazuje na to, że byłby to przynajmniej Steam. Być może po prostu te gry byłyby w formie streamingu z samego PlayStation? Cóż, czas pokaże. Prawda jest taka, że należy podchodzić do tej sytuacji z dystansem, tak jak zresztą do każdych, nieoficjalnych informacji.

Przypominam, że na Steam pojawiło się kilka tygodni temu wiele produktów o bliżej nieokreślonych nazwach, będących podpisanym szyldem PlayStation. Choć wcześniej myślało się o tym, że większość z nich to DLC, teraz wychodzi na to, że niekoniecznie tak musi być.