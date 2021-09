BioShock ma otrzymać wersję RTX, a nowa odsłona może być bardzo, bardzo blisko

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Niedawno pisaliśmy o fanowskim odświeżeniu pierwszego BioShocka, a teraz do sieci wyciekł możliwy (kolejny) remaster. Wszystko za sprawą luki na stronie NVIDIA GeForce NOW.

Błąd pozwala na przejrzenie nieopublikowanych aplikacji, które trafiły na serwery firmy NVIDIA. W efekcie gracze dotarli na forum Reddit do całej masy nieogłoszonych gier i portów, które w efekcie przedwcześnie ujawniono.

Szczególnie zadowoleni mogą być fani wspomnianej serii strzelanek. W plikach znaleziono produkty „BioShock RTX Remaster” oraz „BioShock 2022”.

Pierwsza produkcja to najpewniej wydany jakiś czas temu remaster BioShocka z dodanym ray-tracingiem. Być może wprowadzi on też inne, dodatkowe ulepszenia.

Ciekawsza jest jednak druga pozycja. jej nazwa wskazuje, że może to być nawet zupełnie nowa odsłona cyklu. Wiemy, że czwarta odsłona serii nadal powstaje, ale do teraz nie widzieliśmy jej zapowiedzi. Jeśli twórcy szykowali tytuł do premiery w 2022 roku i chcieli sprawić tym graczom niespodziankę, opisana luka troszeczkę ją zepsuła.

Choć przeciek zdaje się być bardzo wiarygodny, nie obierajcie go za pewnik. Nie mamy pewności, czy opisane produkty nie są żartem lub nie zostały po prostu dodane przez pomyłkę. Póki co ujawnione dane należy traktować jako ciekawostkę, która ma sporą szansę się potwierdzić.

