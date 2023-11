Choć PlayStation Portal z miejsca spotkał się z krytyką graczy i wieloma pytaniami, sprzęt okazuje się hitem. Polują na niego nawet scalperzy, a niebawem wejdzie również do Polski. Wiele osób od samego początku zastanawiało się tylko „po co?”. W końcu ani to konsola handheld, ani nawet urządzenie do streamingu, a bardziej pad z ekranem do grania na PS5.

W praktyce ma to jednak sens, bo istnieje spora grupa osób, która po prostu nie może pozwolić sobie na dłuższe sesje przy telewizorze. Przy natłoku codziennych „dorosłych” spraw bywa z tym ciężko. Dlatego właśnie Sony chce oferować inną możliwość. Powodów może być wiele, ale ich rozwiązaniem ma właśnie być to niewielkie urządzenie.

Bardziej niż na rentowności, zależy nam na zwiększeniu ilości czasu, jaki możemy spędzić, grając na PS5. Jeśli można grać wszędzie, myślę, że niektórzy ludzie z pewnością spędzą więcej czasu, grając w gry. – przyznał w rozmowie z japońskim AV Watch starszy wiceprezes Sony Interactive Entertainment ds. platformy, Hideaki Nishino

Choć po cichu Nishino sugeruje, że nie zależy firmie na pieniądzach, a komforcie, wcale tak nie jest. Więcej czasu przed konsolą = więcej kasy. Zawsze. Gracze będą przechodzić gry i wydawać pieniądze na kolejne. Być może ktoś zdecyduje się na PS Plusa, a ktoś kupi jakieś przedmioty? Możliwości jest wiele, ale trzeba przyznać, że sam PS Portal faktycznie nie powstał, aby zarobić „na sobie”. Ma pomóc raczej zarobić na grach właśnie.