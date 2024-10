Foamstars to produkcja Square Enix, która miała podbić PlayStation 4 i 5 na początku tego roku. Gra, którą porównywano do Splatoon nie osiągnęła jednak oczekiwanego sukcesu. Teraz możecie sprawdzić ją bez opłat, bo tytuł został udostępniony za darmo. A za darmo to i ocet słodki, jak powszechnie wiadomo.

Foamstars za darmo na PlayStation

To miał być hit, sieciowa gra akcji dla miłośników kolorowych i dynamicznych produkcji. Niekoniecznie wysokie zainteresowanie graczy nie spełniło oczekiwań Square Enix, które zdecydowało się na ratowanie Foamstars. Wydawca podjął decyzję o zmianie modelu gry. Tytuł, za który wcześniej trzeba było płacić, został udostępniony wszystkim na PlayStation 4 i 5 bez zbędnych kosztów. Skusicie się?

Gra jest już dostępna całkowicie za darmo — na zawsze. Aby ją pobrać, wystarczy odwiedzić kartę produktu w PlayStation Store. Link znajdziecie poniżej:

To nie tak, że gra jest zła — oceny na to nie wskazują, a w sklepie PS Store ma średnią w okolicach 3,4 gwiazdki, czyli wcale nie najgorzej. Tytuł nie zdołał jednak zachęcić do siebie wystarczającej liczby osób. Możliwe, że przejście na model free2play to zmieni. Zawsze warto sprawdzić!

Źródło: PlayStation Store