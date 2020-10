PlayStation z nową stroną biblioteki. Zobacz zmiany

W życie wchodzą pierwsze zmiany na stronie PlayStation. Najświeższą nowością jest dodanie biblioteki gier wraz z kilkoma filtrami.

Sony niedawno zapowiedziało, że PS Store doczeka się sporych zmian. Sklep producenta zdecydowanie potrzebuje odświeżenia i na stronie PlayStation pojawiły się już pierwsze nowości.

Zmianom uległa biblioteka gier. Otrzymała ona świeżą, przejrzystą zakładkę, która pozwoli na swobodne przeglądanie zakupionych przez nas tytułów.

Nowy wygląd biblioteki na stronie PlayStation

Dodatkowo na stronie pojawił się szereg filtrów. Możemy posegregować gry według tego, w jaki sposób zostały one przez nas przypisane do konta, a ponadto osobne zakładki otrzymały tytuły z PS Plus i PS Now.

Co ważne, biblioteka uwzględnia tylko gry na PS4 i PS5. Jest to pokłosie zmian w przeglądarkowej wersji PlayStation Store, z którego zostanie usunięta możliwość zakupu gier na starsze konsole Sony. Ze strony zniknęła kolekcja gier z PS3, PS Vita i PSP, jednak wasze gry są wciąż dostępne w bibliotece na samej konsoli.

To z całą pewnością nie koniec zmian na stronie PlayStation. Producent wprowadza nowości stopniowo tak, aby gracze nie czuli się przytłoczeni ilością zmian i mieli czas na oswojenie się z nimi.

Wielu graczy oczekuje na dodanie funkcjonalnej listy życzeń i zapewne pojawi się ona na stronie już bardzo niedługo.

Zmiany możecie sprawdzić na własnej skórze w tym miejscu.

