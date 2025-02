Nowa gra PlayStation zablokowana na Steam w 130 krajach

Port Lost Soul Aside wydawany przez PlayStation nie zadebiutuje w 130 krajach i to najwyraźniej z powodu… Sony. To dziwna sytuacja.

Debiutancki projekt chińskiego studia Ultizero Games opracowywany w ramach inicjatywy China Hero Project PlayStation zapowiada się na jedną z najgorętszych premier ekskluzywnych konsolowo na ten rok. Gra doczeka się również portu na PC, ale nie zagra w niego bardzo dużo osób. Szkoda tylko, że powody tej sytuacji są kompletnie niejasne.

Wielu graczy na platformie Steam nie będzie mogła kupić ani tym bardziej zagrać w ambitną grę wzorowaną na cyklu Final Fantasy. Jak dostrzegło wielu użytkowników na forum ResetEra, w bazie danych SteamDB widnieje informacja o blokadzie regionalnej na Lost Soul Aside obowiązującej w 130 krajach. Powód? Nie jest jasny, choć najbardziej oczywiste wydaje się brak wsparcia PSN w tych regionach.

Już wcześniej Sony mocno przekichało sobie u graczy na PeCetach, którzy nie chcieli być zmuszani do zakładania konta PlayStation Network w celu grania w tytuły singleplayer wydawane przez japońskiego giganta. Problem w tym, że wymóg założenia tego konta został zdjęty, a gracze są tylko do tego zachęcani darmowymi prezentami. Sugeruje to więc, że niekoniecznie to jest właśnie powodem.

Tylko że nawet mimo zdjęcia wymogu, dotychczasowe gry PlayStation, które zablokowano z powodu PSN, nadal nie są dostępne w regionach bez możliwości założenia konta PlayStation. Wydawać by się mogło, że szybko wrócą tam do sprzedaży, ale tak się nie stało, a co gorsza – ciągną za sobą nawet nadchodzące premiery. Jedną z nich jest właśnie Lost Soul Aside, a drugą – co jest bardzo możliwe – port Stellar Blade. To niestety nadal domysły, bo oficjalne nie znamy powodów takiego stanu rzeczy.

Źródło: PlayStation Lifestyle