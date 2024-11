Stellar Blade oficjalnie zmierza na PC. Gra ma poradzić sobie lepiej niż na PS5

Niezwykle głośna, kontrowersyjna wręcz pozycja, a zarazem ukochana przez wielu graczy na PlayStation gra od koreańskiego studia Shift Up w końcu zmierza na PC.

Stellar Blade na PC w 2025 roku

Koreańscy deweloperzy w kwietniu bieżącego roku umożliwi graczom na PS5 wejścia w buty Eve – wojowniczki, która ruszyła na uratowanie świata przed kosmiczną plagą. Gra zyskała rozgłos nie tylko z powodu bycia jednym z nielicznym konsolowych exclusive’ów na PS5 w tym roku, ale także przez bardzo konkretne podejście twórców do projektowania cyfrowej przygody. Głośno było przecież o modelce, która użyczyła głównej postaci swojego ciała.

Naszym celem jest premiera w 2025 roku. Biorąc pod uwagę ostatnie trendy, takie jak rosnący udział Steam w rynku gier AAA i globalny sukces Black Myth: Wukong, spodziewamy się większego sukcesu na PC niż na konsolach. – informują deweloperzy w wiadomości

To ciekawa sprawa, bo faktycznie Black Myth: Wukong okazał się wielkim bestsellerem na rynku PC, zwłaszcza patrząc na popularność gry na Steam. To przecież tam przed debiutem była to jedna z najchętniej dodawanych do list życzeń gra. Po premierze jej popularność wcale nie spadła. Żeby nie było – również na PlayStation 5 poradziła sobie świetnie, w Chinach niemal skłaniając ludzi do kupowania konsoli.

Stellar Blade korzysta z Unreal Engine 4, więc wizualnie można spodziewać się gry zapewne nieco lepiej wyglądającej niż na konsoli, ale również bez większej rewolucji. Wszak nie uświadczymy tu technologii pokroju Lumen czy Nanite. Na razie i tak nie znamy szczegółów, więc ciężko zgadywać, czego można się spodziewać.

