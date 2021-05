Nie uwierzycie, jaki odsetek posiadaczy PlayStation stanowią kobiety

Sony opublikowało szereg ciekawych informacji na temat użytkowników swoich konsol. Według jednego ze slajdów prezentacji kobiety stanowią zawrotną ilość posiadaczy sprzętu PlayStation.

We wspomnianym wcześniej zbiorze informacji, który został opublikowany w ramach wczorajszego Investor Relations Day, dotarliśmy do kolejnej wartej uwagi ciekawostki. Wcześniej zdążyliśmy napisać dla Was o powodach opłacania PS Plus, dlatego może sprawdźcie i ten artykuł. Wracając jednak do obecnego tematu, tym razem przyjrzyjmy się statystykom dotyczącym bezpośrednio graczy i ich płci. Okazuje się, że obecnie aż 42% posiadaczy sprzętu PlayStation to kobiety. Dla wielu osób może to stanowić zawrotną ilość, jednakże w rzeczywistości tak nie jest. Ogólnie w gamingowym środowisku sytuacja jest bardzo wyrównana i wynosi podział płci około 50/50. Mimo to, mamy do czynienia z ogromnym wzrostem, ponieważ za czasów PS1 kobiety stanowiły zaledwie 18% wszystkich właścicieli tamtejszej konsoli.

Warto też zwrócić uwagę na przedział wiekowy graczy sprzętu Sony. Jak możemy wyczytać na jednym ze slajdów, aż 5% wszystkich posiadaczy PS4/PS5 to również dawni nabywcy „pierwszego pleja”, co dziś mają od 49 do 54 lat. Kolejne 5% to gracze z przedziału wieku od 43 do 48, a ponad 10% z zakresu 37-42. Jak widać, gry wideo nie powinny już dzisiaj być wyłącznie kojarzone z czymś stricte dla najmłodszych.