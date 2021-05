PS Plus dla darmowych gier? Sony sprawdziło, po co kupujemy abonament

W sieci możemy odnaleźć ciekawy spis informacji na temat użytkowników konsol PlayStation. Między innymi jego część dotyczy PS Plusa i statystyk związanych z powodami, dlaczego gracze korzystają z abonamentu. Będziecie naprawdę zdziwieni.

PS Plus bez wątpienia jest jednym z najbardziej przystępnych dla graczy abonamentów dostępnych na konsolach obecnej i poprzedniej generacji. Zauważamy to szczególnie po komentarzach naszych czytelników, którzy co miesiąc bacznie śledzą nasz serwis w oczekiwaniu na najnowszą ofertę. Jeżeli przegapiliście wczorajsze ogłoszenie nowych gier we wspomnianej usłudze, zajrzyjcie tutaj, ponieważ i w czerwcu dostaniecie naprawdę dobre tytuły. Zakładam, że jednak spora część naszych czytelników może nie wiedzieć, jakie korzyści płyną z Plusa. Postaram się je Wam po krótce przedstawić.

Powody opłacania PS Plus

Po pierwsze mamy dostęp do trybu online w płatnych tytułach. Na szczęście produkcje F2P nie wymagają od nas opłacenia abonamentu. Po drugie dostajemy co miesiąc wcześniej wspomniane, sekretne tytuły. Dodajmy do tego PS Plus Collection, które od niedawna jest dodatkowym benefitem dla posiadaczy PS5. Po trzecie Plus daje również dostęp do zapisu w chmurze, co może być przydatne w przypadku posiadania większej ilości konsol lub awarii dysku. Po czwarte często abonenci dostają dostęp do sporych zniżek na niektóre pozycje w PS Store, co na pewno przydało się już nie jednej osobie.

Jak myślicie, według Was co jest głównym powodem korzystania z subskrypcji na „pleju”? Odpowiedź nie jest taka oczywista. Sądząc po tym, jak spore zamieszanie wywołuje ogłoszenie nowych gier, można by stwierdzić, że to właśnie one będą najsilniejszym argumentem. Cóż, przyjrzyjmy się poniższemu slajdowi wyciągniętemu z prezentacji opublikowanej przez Sony:

Jak widać, najwięcej osób decyduje się na PS+ ze względu na możliwość rozgrywki multiplayer. Wiadomym jest, że każda gra z rozgrywką wieloosobową będzie o wiele przyjemniejsza od takiej, gdzie takiej możliwości nie mamy. Zaraz na drugim miejscu znajdują się udostępniane produkcje, jednakże przewaga grania online jest i tak spora. A Wy z jakiego powodu opłacacie abonament? Może jest jeszcze jakiś inny argument za tym?