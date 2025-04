W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje gry Clair Obscur: Expedition 33. Nie ma wątpliwości – tytuł to prawdziwy hit, jeżeli chodzi o jakość i z pewnością będzie jednym z kandydatów do tytułu gry roku.

Pierwsze oceny Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 to intrygująca nadchodząca gra RPG, która łączy dynamiczny system walki z artystycznym światem inspirowanym malarstwem i estetyką belle époque. Produkcja osadzona jest w tajemniczym, surrealistycznym świecie, w którym co roku poetka znana jako The Paintress magicznie „wymazuje” ludzi, niszcząc ich istnienie. Gracz wciela się w członka tytułowej Ekspedycji 33 — grupy wybrańców, którzy mają powstrzymać to zjawisko i przerwać cykl zniszczenia.

Gra zachwyca oprawą graficzną stylizowaną na żywy obraz malarski, a także nietuzinkowym podejściem do walki, która łączy turową mechanikę z elementami akcji i refleksu. Clair Obscur to coś więcej niż klasyczne RPG — to podróż przez piękno, grozę i sztukę, która stawia pytania o pamięć, tożsamość i ofiarę. Dla fanów gier z duszą, oryginalnym stylem i głęboką fabułą — pozycja obowiązkowa. Wszytko to potwierdzają noty, które pojawiły się już na Metacritic.

Obecnie ich średnia wygląda następująco:

PC – 91

PS5 – 92

Xbox Series X|S – 95

Oto przykładowe oceny:

4p.de – 100

Creative Bloq – 100

Critical Hits – 100

Player 2 – 100

Gamepressure – 100

RPG Site – 100

Games.cz – 100

PS Universe – 95

IGN – 90

Jest dobrze, wręcz genialnie!

Co ważne, gra już teraz jest dostępna w abonamencie Xbox Game Pass. Chcecie kupić go taniej? Tu znajdziecie na to sposób.

