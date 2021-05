Discord zawita na PlayStation. Firmy ogłaszają współpracę

PlayStation ogłosiło, że rozpoczyna współpracę z Discordem. Firma chce wprowadzić nowości w swoich komunikatorach na konsolach.

W marcu sieć obiegły bardzo ciekawe plotki głoszące, że Microsoft rozmawia z przedstawicielami Discorda o możliwym przejęciu. Komunikator mógł trafić w ręce giganta z Redmond, ale tak się jednak nie stało. Doniesienia z czasem ucichły.

W tym momencie pojawia się Sony ze swoim nowym ogłoszeniem. Firma potwierdza, że rozpoczyna współpracę z Discordem. Nie ujawniono szczegółów kooperacji, ale obie strony pracują nad „zbliżeniem” Discorda i gamingowych platform Sony do siebie. Dodatkowo Jim Ryan potwierdził, że Sony zainwestowało w słynny komunikator.

Nasze zespoły już teraz ciężko pracują nad połączeniem Discorda z Waszymi społecznościowymi i gamingowymi doświadczeniami w PSN. Naszym celem jest zbliżenie Discorda i PlayStation na konsolach i urządzeniach mobilnych już na początku przyszłego roku, co pozwoli przyjaciołom, grupom i społecznościom spędzać czas, bawić się i komunikować łatwiej podczas wspólnej rozgrywki. Fragment ogłoszenia SIE

Pierwsze efekty współpracy mamy ujrzeć na początku przyszłego roku. Najwyraźniej jest sporo do zrobienia i ciężko stwierdzić, co takiego szykują obie firmy. Może to być – przykładowo – połączenie usług obu stron lub wprowadzenie aplikacji na konsole.

Możliwości jest mnóstwo i póki co musimy zaczekać, aż nie zostaną podane kolejne informacje. Zapowiada się jednak na to, że gracze tylko na tym zyskają. Jakby nie patrzeć, komunikacja między graczami nigdy nie była najmocniejszą stroną platform Sony.

