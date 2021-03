Już niedługo możemy zagrać bananem na PlayStation

PlayStation zabezpieczyło patent, który może trafić do PS VR 2. Jeśli wejdzie w życie, gracze będą mogli grać przy pomocy… banana.

Nowa generacja konsol powoli rozwija skrzydła. Wydanie nowych platform to jednak dopiero początek wielkiego rozwoju aktualnego gamingu. Sony szykuje już kolejne patenty na nowe rozwiązania, a w drodze jest kolejna generacja wirtualnej rzeczywistości. Nie będziemy się nudzić, ale next-gen może przyjąć zupełnie nieoczekiwaną formę.

Banan zamiast kontrolera PlayStation

Nowy patent sugeruje, że nowa, oficjalnie zapowiedziana generacja PS VR może mocno nas zaskoczyć. Opublikowany dokument pokazuje bardzo nietypowy pomysł Japończyków.

Sony planuje umożliwić nam grę przy pomocy… banana. Owoc posłużył tu tylko jako przykład i bynajmniej nikt nie szykuje przeszczepu przycisków do jedzenia. No, przynajmniej nie na razie.

Omawiana technologia bazuje na rozszerzonej rzeczywistości. Kamera zamontowana w goglach skanowałaby trzymany przez gracza przedmiot i wyświetlała na nim przyciski. Dodatkowo banan działałby również jako kontroler ruchowy.

Co ciekawe, rzecz mogłaby się rozkładać na dwa różne przedmioty. W praktyce można porównać do do trzymania dwóch kontrolerów Move. Wyobrażam sobie sytuację, w której gracz macha dwoma bananami przed ekranem trzymając dziwaczne gogle na głowie, a tymczasem do pokoju wchodzi jego rodzina. Reakcja domowników byłaby bezcenna.

PlayStation szykuje ciekawą przyszłość

Dokument przywołuje też inne przykłady. Szczególnie ciekawy jest przypadek, w którym trzymamy dwie pomarańcze i służą nam one za kierownicę. Całość brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale… po prostu ma prawo działać. Producent zaznacza, że za kontroler może służyć inny przedmiot codziennego użytku, a owoce są tylko prostym przykładem.

Rzecz jasna to tylko patent i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zobaczymy takie rozwiązanie w praktyce. Szczerze mówiąc bardzo bym tego chciał. Rozwiązałoby ono problem drogich kontrolerów i obniżyło cenę zestawów VR. Póki co możemy jednak zapomnieć o graniu przy użyciu jedzenia. Sony potwierdziło, że zapowiedziany niedawno sprzęt będzie posiadał pełnoprawny zestaw kontrolerów.

Na razie PS VR 2 to wciąż tajemnica. Wiemy, że Sony wciąż pracuje nad nowym zestawem wirtualnej rzeczywistości i ujrzymy go najwcześniej w 2022 roku. Liczba interesujących patentów jest jednak bardzo zachęcająca i liczę na to, że zobaczymy niektóre z pomysłów w nowych goglach.

Póki co rynek VR zmienił się w wyścig specyfikacji i dawno nie ujrzeliśmy jakieś rewolucyjnej nowości. Niby warto dopracować gotową formułę przed wprowadzeniem nowych możliwości, ale w tym segmencie rynku zaczyna powoli wiać nudą.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.