PlayStation App otrzymało istotną aktualizację

Program PlayStation App oferuje dużą funkcjonalność. Kolejna aktualizacja jeszcze poszerza możliwości aplikacji.

Czym jest wspomniane PlayStation App? Mowa o programie, który możecie pobrać na urządzenia mobilne, oferuje on takie opcje (zobacz więcej) jak:

Sprawdzenie naszego działania i naszych znajomych korzystając z konsol Sony

Powiadomienia: wiadomości, prośby od znajomych

Zaproszenia: do gier i imprez na chatach

Powiadomienia z gier

Wiadomości: dostęp do pełnego czatu PSN

Lista znajomych: lista naszych znajomych z PSN, lista oczekujących zaproszeń oraz lista zablokowanych graczy

Łączność z PS4 (na razie nie istnieje wsparcie dla drugiego ekranu)

Sony Entertainment Network: możliwość kupowania gier, a poza Polską także filmów i seriali

Linki: przekierowania do różnorodnych informacji o PlayStation

Chociaż niektórzy właściciele konsol firmy Sony, uznają PlayStation App za zbędną aplikację, to nie brakuje entuzjastów programu. Chwalony jest on za intuicyjną obsługę, czy udogodnienie związane z otrzymywaniem powiadomień bezpośrednio z PlayStation. Wszystko wskazuje na to, że najnowsza aktualizacja tylko poszerzy ilość osób patrzących przychylnym okiem na PlayStation App.

Co nowego oferuje PlayStation App?

Jakich modyfikacji w takim razie mogą oczekiwać gracze? Przede wszystkim możliwe będzie zarządzanie pamięcią PlayStaton 5 przy wykorzystaniu PlayStation App. Porównamy zdobyte przez nas trofea, z tymi, które zgromadzili nasi przyjaciele. Wyszukiwanie gier ma być znacznie łatwiejsze (zaimplementowano opcję filtrowania i sortowania w PS Store). Co więcej jeżeli ktoś zaprosi nas do rozgrywki multiplayer, to na propozycję wspólnej zabawy będziemy mogli zgodzić się z poziomu programu. Rzecz jasna poprawiono również wydajność i stabilność (źródło).

W jaki sposób usunąć gry na PS5 za pomocą aplikacji? Przed wszystkim konsola musi być w trybie spoczynku aby wspomniana funkcja zadziałała. Logujemy się na swoje konto PSN, a następnie przechodzimy do następujących ustawień:

W aplikacji PlayStation App, wybieramy pozycję Ustawienia > Połącz konsolę z aplikacją. Wybieramy dysk, wówczas otworzy się nowa strona pokazująca wszystkie gry, które pobrałeś/pobrałaś na PS5 lub na zewnętrznym dysku twardym. Następnie możesz wybrać, co chcesz usunąć, a po ponownym uruchomieniu sprzętu, dany element przestanie zajmować miejsce.

Jest nieomal pewne, iż kolejne usprawnienia przełożą się bezpośrednio na użyteczność programu. Jakich zmian dodatkowych oczekiwalibyście od Sony? Co Waszym zdaniem wymaga nadal poprawy?

Aplikację można pobrać zarówno na system Android jak i iOS. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Sony (sprawdź w tym miejscu).

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.