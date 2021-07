PlayStation 4 jako nielegalne źródło paczek do FIFA 21. Tysiące konsol zabezpieczonych przez policję

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Pojawiły się nowe informacji o wielkiej farmie z konsolami PlayStation 4. Okazuje się, że nie służyła ona do kopania kryptowalut. Przestępcy postanowili dorobić się na handlu kontami do FIFA 21.

Jakiś czas temu informowaliśmy o nietypowym przypadku z Ukrainy. Policja odkryła farmę prawie 4000 konsol PlayStation 4, które miały służyć do kopania kryptowalut. Nowe fakty wskazują jednak, że prawda jest nieco inna.

Jak donosi TechRaptor, wielka „kopalnia” służyła do nielegalnego zdobywania paczek w FIFA 21. Nielegalnego, bo „biznesmeni” nie płacili rachunków za prąd. Oczywiście przy konsolach nie siedziało też kilku tysięcy zapalonych graczy, a do zdobywania cennych pikseli wykorzystywano boty.

Cały przekręt polega na levelowaniu kont w grze i zdobywania paczek, z których można pozyskać wirtualnych piłkarzy. Odpowiednio przygotowane konto zostaje sprzedane na portalu aukcyjnym. Oczywiście EA Sports stara się banować takie konta, ale wykrycie każdego przypadku jest praktycznie niemożliwe.

Co więcej, przedsięwzięcie należało do tych bardziej kosztownych. Koszt utrzymania tylu konsol wynosił rzekomo od 700 500 zł do nawet miliona złotych. Nic dziwnego, że sprawą zainteresowała się policja.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z magazynu z konsolami. Jeśli spojrzycie na lewą stronę, zauważycie, że z niektórych sprzętów wystają płyty z FIFA 21.

