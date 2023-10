Piracki statek w Starfield? Ten gracz woli klasykę od futuryzmu

To nie tak, że próbujemy wyśmiać projekt rodem z serii „Piraci z Karaibów”, co to to nie. Trzeba jednak przyznać, że w uniwersum Starfield, a więc wszechświecie, gdzie eksploracja kosmosu stanowi codzienność, widok pirackiej łajby (latającej!) robi ogromne wrażenie. I zaskakuje, choć całkowicie pozytywnie. Zobaczcie sami:

Co ważne, statek nie tylko wygląda, ale i działa. Choć jego konstrukcja przypomina dawne galery, to w rzeczywistości (growej) radzi sobie w kosmosie. Bezsprzecznie da radę w kosmicznych starciach no i zawiezie gracza do celu, wraz z drużyną. Trzeba przyznać, że projekt wypadł naprawdę nieźle. Użytkownik knaivey skorzystał z dostępnych w grze elementów, a i tak całość wygląda na wierną kopię statku pirackiego.

To tylko przedsmak tego, co gracze będą w stanie stworzyć w grze w kolejnym roku. Wtedy udostępnione zostanie wsparcie dla modów, a zatem uwolniona zostanie niepohamowana wyobraźnia graczy. Możemy tylko zgadywać, jakie cuda powstaną w świecie gry. Piracki statek w Starfield to zapewne tylko jeden z elementów, który zyska nowe oblicze dzięki fanowskim modyfikacjom.