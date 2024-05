Johnny Depp może jednak powrócić do Piratów z Karaibów

Ostatnie dwie części uwielbianej serii zaliczyły porażkę w boxoffice. Rzekome plany na powrót w formie nowego rebootu brzmią na tyle kontrowersyjnie, że również nie zapowiadają, iż cykl doczeka się należnego mu od lat statusu. No… chyba że jednak Johnny Depp powróci.

Piraci z Karaibów jednak z Johnnym Deppem?

Uwielbiany aktor został niejako “wyrzucony” z serii o piratach. W zasadzie wypadł także ze wszystkich innych planów Disneya, gdy zawisły nad nim ciemne chmury. Cała sytuacja z Amber Heard zaowocowała wielkimi zarzutami wobec gwiazdora, którego gazeta The Sun nazwała wprost “żonobijcą”. Na skutek tego korporacja Myszki Miki postanowiła zerwać wszelkie więzi z aktorem.

Gdy jednak proces sądowy między Deppem a Heard dobiegł końca, a aktor doczekał się oddalenia zarzutów, być może i Disney zechciał znów z nim porozmawiać. Wygląda na to, że przynajmniej robi to Jerry Bruckheimer, producent serii Piraci z Karaibów. Sugeruje to, że plotki dotyczące chęci Deppa do powrotu do tego IP są prawdziwe. Wcześniej aktor mówił, że nigdy nie będzie znów współpracował z Disneyem, lecz później źródła bliskie aktorowi sugerowały, że jednak zmienił zdanie.

W rozmowie z Entertainment Tonight Bruckheimer wyjaśnił, że jest pozytywnie nastawiony co do przyszłości marki. Ponadto, gdyby to zresztą zależało od niego, Depp mógłby powrócić do roli kapitana Jacka Sparrowa.

Gdyby to zależało ode mnie, oczywiście. Uwielbiam mieć Deppa. To świetny aktor i dobry przyjaciel… Na pewno z nim rozmawiałem, ale zobaczymy, co się wydarzy. – powiedział producent filmowej serii

Na razie więc wiemy niezbyt wiele, ale przynajmniej trwają jakieś rozmowy, aby przywrócić cykl na dobre tory. Już wcześniej Bruckheimer mówił, że seria powróci, choć najpewniej w formie rebootu. Istnieje szansa, że Sparrow przestanie być głównym bohaterem.

