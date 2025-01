Pierwsza gra na PS6 potwierdzona? Gracze powinni być zadowoleni

Decyzja o wydaniu gry na obu generacjach konsol

W rozmowie z 4Gamer Kitase odniósł się do pytania o ekskluzywność “Final Fantasy VII Remake Part 3” dla nowej generacji konsol. Z uśmiechem odpowiedział: “Nie, możecie być spokojni o następną część”. Słowa te sugerują, że gra będzie dostępna zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 6. Decyzja ta wynika z doświadczeń związanych z poprzednią częścią serii, “Final Fantasy VII Rebirth”, która była ekskluzywna dla PS5, co mogło wpłynąć na niższą niż oczekiwana sprzedaż.

Strategia Square Enix dotycząca przyszłych wydań

Naoki Hamaguchi, reżyser gry, podkreślił w wywiadzie, że Square Enix planuje w przyszłości wydawać swoje tytuły na jak najszerszą gamę platform, aby dotrzeć do większej liczby graczy. “Jak już wcześniej wspomniałem, będziemy wydawać przyszłe tytuły na szeroką gamę platform, aby więcej osób mogło w nie grać” – powiedział Hamaguchi. “Nie mogę niczego obiecać na tym etapie, ale chcemy, aby wiele osób grało w gry, które tworzymy, więc dołożymy wszelkich starań”.

Ewolucja serii “Final Fantasy VII Remake”

Pierwsza część remake’u, “Final Fantasy VII Remake”, została wydana pod koniec poprzedniej generacji konsol i skorzystała z dużej bazy użytkowników PlayStation 4, co przełożyło się na wysoką sprzedaż. Druga część, “Final Fantasy VII Rebirth”, była ekskluzywna dla PlayStation 5, co spotkało się z pewną krytyką ze strony społeczności graczy. Wydaje się, że Square Enix wyciągnęło wnioski z tych doświadczeń i planuje uczynić trzecią część dostępną na obu generacjach konsol, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Oczekiwania wobec PlayStation 6

Chociaż Sony nie ujawniło jeszcze oficjalnej daty premiery PlayStation 6, analitycy branżowi przewidują, że konsola może zadebiutować w 2027 lub 2028 roku. Informacje od insidera o pseudonimie Kepler_L2 sugerują, że projekt układu SoC (System on a Chip) dla PS6 został już ukończony, a pierwsze fizyczne prototypy mają być gotowe do końca 2025 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Sony, od momentu przygotowania prototypów do premiery konsoli zazwyczaj mija około dwóch lat, co potwierdza przewidywania dotyczące debiutu PS6 pod koniec 2027 roku.

Reakcje społeczności graczy

Informacja o planach wydania “Final Fantasy VII Remake Part 3” na obu generacjach konsol została pozytywnie przyjęta przez społeczność graczy. Wielu fanów wyraziło zadowolenie z decyzji Square Enix, podkreślając, że umożliwi to większej liczbie osób doświadczenie kontynuacji tej kultowej serii bez konieczności natychmiastowej inwestycji w nową konsolę.

Decyzja Square Enix o wydaniu “Final Fantasy VII Remake Part 3” zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 6, odzwierciedla dążenie firmy do dotarcia do jak najszerszego grona graczy. Jest to również odpowiedź na wcześniejsze doświadczenia związane z ekskluzywnością gier dla jednej platformy. Fani serii mogą zatem z niecierpliwością oczekiwać na kolejną odsłonę przygód Clouda i jego towarzyszy, niezależnie od posiadanej generacji konsoli.

Źródło: 4Gamer, PlayStationlifestyle