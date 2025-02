PS6 bez napędu? Były szef PlayStation odpowiada, czy nowa konsola porzuci płyty

Co powiecie na nowe PS6, jednak pozbawione napędu na płyty? Coraz więcej graczy ma obawy, że po pozbawieniu go wersji Pro piątego PlayStation, Sony zdecyduje się na taki ruch w przypadku kolejnej generacji swojego sprzętu. W sprawie wypowiedział się Shawn Layden, były szef marki. Jego zdaniem japońska firma nie zdecyduje się na taki krok.

PS6 bez płyt? Shawn Layden uważa, że nie

Premiera PS5 Pro nie obyła się bez kontrowersji, a największą z nich okazał się brak napędu dołączanego do konsoli. Ten można oczywiście dokupić osobno, jednak z uwagi na niską dostępność cena odstrasza. Sony ewidentnie nie chce, abyśmy wkładali do swojej konsoli płyty – wszak to pozwoli zlikwidować rynek wtórny, a my będziemy mogli korzystać jedynie z cyfrowego sklepu PS Store. Czy firma pójdzie o krok dalej i w kolejnej generacji postawi całkowicie na dystrybucję cyfrową?

Niekoniecznie — tak przynajmniej twierdzi Shawn Layden, były szef marki PlayStation, który przez wiele lat miał okazję nią kierować i wpływać na wizerunek oraz rozwój. W jednej z ostatnich rozmów przyznał, że PS6 nie będzie jego zdaniem pozbawione napędu, a gracze nadal będą mogli korzystać z płyt. Wszystko z uwagi na powszechność konsoli Sony. Co konkretnie ma na myśli?

Jego zdaniem marka PlayStation znajduje się w 170 krajach i ma tam bardzo dobrą pozycję. Nie wszędzie dostępne jest dobre połączenie internetowe, toteż gracze nie mogą polegać całkowicie na pobieraniu gier z sieci. O ile Microsoft może stawiać na cyfrę i chmurę, bo skupia się na USA i UK, Sony musi podejść do sprawy bardziej holistycznie.

To oznacza, że Sony nie będzie mogło od tak zrezygnować z fizycznej dystrybucji, bo większość graczy korzystających z PlayStation niekoniecznie ma warunki do korzystania z szybkiego i nieograniczonego łącza internetowego.

Źródło: mp1st.com