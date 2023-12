Znamy specyfikację PS5 Pro? Konsola aż o 60% mocniejsza od podstawowej wersji!

Do sieci najpewniej wyciekła nieoficjalna specyfikacja nadchodzącej konsoli PS5 Pro. Nowe urządzenie od Sony ma zapewnić wzrost wydajności aż o 60% w porównaniu do oryginalnej wersji konsoli. Mówi się, że deweloperzy mają już specjalne zestawy do tworzenia gier w oparciu o nową specyfikację, czyli tzw. dev kity. Czy faktycznie czeka nas nowe PlayStation?