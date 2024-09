Darmowy dodatek do gry RPG z PS Plus. Dostępny również na PC i Xbox

Jeśli jesteście fanami klasycznych gier RPG, powinniście znać Pathfinder: Wrath of the Righteous. Gra otrzymała właśnie darmowy dodatek i możemy go pobrać zarówno na PC, jak i konsolach. Posiadacze PlayStation mogą sięgnąć po grę w ramach abonamentu PS Plus Extra.

Pathfinder: Wrath of the Righteous to gra RPG, która najpierw zadebiutowała na PC, a po roku pojawiła się również na konsolach w ulepszonym wydaniu Enhanced Edition. Wszystkie poprawki zostały oczywiście dodane również do wersji komputerowej.

Kto nadal siedzi przy tym tytule, może sięgnąć za darmo po dodatek, który dopiero co miał swoją premierę. I nie jest to byle pakiet skórek, ponieważ możemy wyruszyć w swoją przygodę z bohaterami znanymi z gry Children of Morta.

Warto wspomnieć, że Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition jest dostępne w katalogu PS Plus Extra. Zatem jeśli opłacacie subskrypcję, a nie bawiliście się jeszcze przy tym tytule, możecie go pobrać i od razu zaopatrzyć się w nowy dodatek.

Fani RPG, pobierajcie za darmo DLC do Pathfinder: Wrath of the Righteous

Opis dodatku na kartach produktu jest krótki i zwięzły. Zaraz pod nim zobaczycie również zwiastun.

Wśród pustkowi Worldwound otworzyło się okno do innego świata. To bezpłatne DLC zabierze cię na przygodę z bohaterami RPG akcji Children of Morta, nieustraszonymi Lucy i Johnem Bergsonem. Zyskasz też dwa nowe archetypy postaci, całkiem nowy magiczny przedmiot i nową fryzurę – warkoczyki Lucy! PS Store

