PARANOID – zwiastun nowego horroru twórców Agony

Twórcy słynnego Agony – Madmind Studio – pochwalili się zwiastunem swojej nowej gry. PARANOID zapowiada się na naprawdę ciekawy horror.

Agony było bardzo ciekawym projektem, który nie zawojował rynku. O grze było naprawdę głośno, lecz bynajmniej nie przez świetną jakość produkcji, a wręcz odwrotnie. Gra była koszmarnie zoptymalizowana, pełna błędów i mocno rozczarowała graczy. Pod płaszczykiem niedoróbek i przerostu formy nad treścią widniał jednak naprawdę dobry koncept na historię i rozgrywkę.

Polskie Madmind Studio nie zamierza poprzestać na swoim nieudanym debiucie. W produkcji znajduje się spin-off Agony – Succubs – a twórcy dodatkowo opublikowali trailer zupełnie nowej produkcji.

Poniżej możecie zobaczyć trailer PARANOID.

Horror ewidentnie inspiruje się motywem choroby psychicznej wykorzystanym w Hellblade: Senua’s Sacrifice. Tutaj również ujawnia się ona w formie głosów, które słyszy bohater, a także mniejszych i większych halucynacji.

Koncept wydaje się być naprawdę ciekawy, ale jego realizacja to inna bajka. Już na zwiastunie widać, że animacje wymagają jeszcze sporo pracy, a modele adwersarzy nie wyróżniają się niczym ponad to, co widzieliśmy już w innych horrorach.

Mimo wszystko trzymam kciuki, aby Madmind pokazali pazur w swojej nowej produkcji. Nawet jeśli strona techniczne będzie pozostawiać trochę do życzenia, to sam pomysł na rozgrywkę i fabułę prezentuje się naprawdę nieźle.

Możecie dodać PARANOID do swojej listy życzeń na Steam. Twórcy nie podali jeszcze daty premiery gry.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.