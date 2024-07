Już zaraz zadebiutuje jedna z najbardziej oczekiwanych gier na Steam. Once Human będzie darmowe

Once Human to nowa gra free-to-play, a twórcy podzielili się dokładnym startem serwerów. Przygotujcie się na wielką premierę na Steam!

Prawie 20 tysięcy osób bawiło się naraz w demie gry Once Human – nowej produkcji, która ma szanse zostać kolejnym hitem platformy Valve. Studio Starry Studio przygotowuje debiut produkcji, która ma łączyć survival, akcję i elementy RPG w postapokaliptycznym wydaniu science-fiction. Brzmi nieźle, ale czy długo musimy czekać?

Na szczęście absolutnie nie, bo deweloperzy podzielili się na Twitterze nowymi informacjami. Wygląda na to, że serwery ruszą już 9 lipca 2024 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego. Niestety, na ten moment chyba nie przewidziano żadnego pre-loadu. Nie są również znane daty wydania na pozostałych platformach. Na ten moment Once Human ma trafić nie tylko na Steam (PC), ale i na urządzenia mobilne. Wersja konsolowa stoi pod znakiem zapytania.

Once Human to osadzona w postapokaliptycznej przyszłości gra survivalowa w otwartym świecie dla wielu graczy. Połącz siły ze znajomymi i zwalczajcie potwory, odkrywajcie spiski, rywalizujcie o zasoby i budujcie własne terytorium. Kiedyś byliście ludźmi. Teraz macie moc, którą możecie zmienić świat. – informują twórcy na Steam

Czekacie na Once Human? Jest to przecież jedna z najczęściej dodawanych do list życzeń gra na platformie. Wygląda więc na to, że spora część użytkowników czeka na debiut. Kwestią odrębną pozostają mikropłatności i to, w jakim stopniu przełożą się na rozgrywkę.

Źródło: Twitter