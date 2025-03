Oferty dnia na Steam. Taniej nawet o 90%

Dzisiaj na platformie Steam mamy tylko cztery oferty dnia zamiast sześciu. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz kolejny są to naprawdę ciekawe tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Równocześnie przypominamy, że w sklepie Valve w międzyczasie zadebiutowało aż 15 gier, które są dostępne w modelu free-to-play. Zainteresowanych zapraszamy do naszej osobnej wiadomości po więcej szczegółów!

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższej listy na pewno trzeba wyróżnić Hotline Miami. Jeśli ktokolwiek z Was nie grał, to powinien to zrobić jak najszybciej. To brutalna gra akcji, która przenosi nas do alternatywnego Miami z 1989 roku. Wcielamy się w bohatera, który otrzymuje zagadkowe wiadomości głosowe na swoją automatyczną sekretarkę, co z kolei popycha go do rozpoczęcia podróży pełnej krwawych misji. Każde starcie to zderzenie z wieloma przeciwnikami, a w świecie, w którym jedno trafienie oznacza śmierć, kluczowe są szybkość, precyzyjność i zdolność do improwizacji. Gra może się też pochwalić „przytłaczająco pozytywnymi” recenzjami.

Oprócz tego ciekawie prezentuje się Corpse Keeper. Zgodnie z informacjami w karcie produktu, jest to „wymagająca strategiczna gra akcji typu dungeon crawler”. Gra oferuje ponad 40 grywalnych postaci, w tym każda z unikalnymi atakami. Gracz może kontrolować zwłoki, aczkolwiek ażda eksploracja zwiększa stopień rozkładu ciała. Nieumarły wojownik pada, gdy rozkład osiągnie poziom 100%. Postęp rozkładu możemy jedynie hamować, nie możemy go zatrzymać. Trzeba więc ostrożnie dobierać członków swojej drużyny.

Cursed to Golf to z kolei przygodowa gra, w której gramy w tytułowego golda. Każde uderzenie ma znaczenie, a naszym zadaniem jest ucieczka z Golfowego Czyśćca, aby stać się Legendą Golfa. Jak czytamy, „aby uczynić grę jeszcze większym wyzwaniem, na polach golfowych rozmieszczono nie tylko bunkry i nierówny teren, lecz także szalone przeszkody, takie jak wiatraki o dużej mocy, kolce, skrzynki z trotylem, teleportery i wiele innych”.

Źródło: Steam