Aż 15 zupełnie nowych gier free-to-play na Steam. Każdy wybierze coś dla siebie

Szukacie nowych gier za darmo? Nie oszukujmy się – żadna z poniższych 15. pozycji nie reprezentuje jakości tytułów AAA, lecz mówimy o kilku niezłych indykach, paru ciekawych eksperymentach i grach czasami tak wyjątkowych, że z pewnością znajdą swoją publikę. Warto przejrzeć katalog najnowszych gier za darmo na platformie od Valve, bo po prostu jest w czym wybierać.

Co szczególnie ciekawe, to nie koniec. Możecie odebrać za darmo płatny tytuł, bo twórca pomylił się i udostępnił go w formie free-to-play. Jest też paczka darmówek od itch.io czy przesycona akcją i parkourem gra osadzona w otwartym świecie na IndieGala.

Nowe gry za darmo na Steam:

Od czego by tu zacząć… No cóż, może od OmOneko, czyli utrzymanej w stylistyce anime gry visual novel dla wielbicieli spokojnych fabuł? Jeśli nie macie nic przeciwko kobietom-kotom, to chyba warto rozważyć zagranie. Zresztą, podobnie jak w roguelike’a skupionego na ujeżdżaniu dzikich żółwi? Brzmi dziwnie, ale tym właśnie jest Turtle Riders: Adventure Begins.

A może spokojna platformówka, w którą może zagrać też dziecko? Jasne, jest tu Pig & Chikin. Wolicie łamigłówki i gry detektywistyczne? Puzzle Paradise wydaje się w sam raz. Fani gier wyścigowych mogą skusić się na Track Masters Pro czy Countryside Legends, a dla fanów akcji przewidziano Cyber Revolution albo Operation Blackout. To jednak tylko wierzchołek góry, bo macie jeszcze m.in. darmową grę w football!

Źródło: Steam