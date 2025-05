Nowa darmowa gra na Steam to klimatyczna przygodówka w stylu Little Nightmares

Wczoraj informowaliśmy Was o udostępnieniu całkowicie za darmo gry Tell Me Why na platformie cyfrowej dystrybucji Steam oraz w sklepie Microsoft Store na Xboksy. W międzyczasie serdecznie zapraszamy Was do lektury naszego tekstu, w którym znajdziecie aż 57 darmowych premier z bieżącego miesiąca, jakie pojawiły się w ofercie sklepu Valve. I choć w samej naszej sekcji z grami za darmo prezentów nie brakuje, przychodzimy do Was z kolejną okazją. Mowa o produkcji stworzonej przez studentów DigiPen Institute of Technology.

Nowa gra za darmo na Steam. Intrygująca przygodówka

Na platformie Steam zadebiutowała bowiem gra pod tytułem Numbra. Produkcja, która powstała w ramach projektu edukacyjnego, dostępna jest całkowicie za darmo i prezentuje się jako naprawdę ciekawa propozycja dla fanów gier z gatunku survival puzzle adventure. Gracze wcielają się w młodą dziewczynkę przemierzającą ponury, opuszczony świat. Niebezpieczeństwo czai się tu dosłownie w każdym cieniu.

Twórcy postawili na prostą, ale mocno sugestywną mechanikę: zasada przetrwania jest tylko jedna: nie zasypiaj. W trakcie gry musimy rozwiązywać różnego rodzaju zagadki, unikać wrogów i, przede wszystkim, zachować czujność. Każda chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Oprawa audiowizualna tytułu stoi na zaskakująco wysokim poziomie, na co zwrócili zresztą uwagę pierwsi recenzenci. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę studencki rodowód projektu, co nie zawsze oznacza taką jakość.

Numbra wyróżnia się mrocznym, minimalistycznym stylem graficznym i nastrojową ścieżką dźwiękową. Choć gra jest stosunkowo krótka i nie posiada wyjątkowo rozbudowanej fabuły, twórcom udało się zbudować unikalne doświadczenie, które definitywnie może przypaść do gustu miłośnikom nastrojowych oraz symbolicznych gier, takich jak słynne Limbo czy chociażby seria Little Nightmares.

Źródło: Steam