Zamykamy maj! Odbierz 57 najlepszych nowych gier za darmo na Steam

To ostatnia aktualizacja naszej publikacji, w której prezentujemy najlepsze darmowe premiery na Steam z maja 2025 roku. Zebraliśmy blisko 60 tytułów za równe 0 zł, które wybiły się ocenami lub pomysłem. Wśród nowości miesiąca znajdziecie zarówno gry akcji oraz strzelanki, jak i produkcje RPG, tytuły logiczna oraz strategie. Łączy je jedno – wszystkie znajdziecie w szufladce z napisem “Gry za darmo”!

Zbieracie gry za darmo na Steam? Każdy miesiąc przynosi niezliczone premiery free to play, ale wybrać z tego coś grywalnego… cóż, czasem nie jest to łatwym zadaniem. Dlatego powstał ten tekst – byście mogli w jednym miejscu pobrać wszystkie najlepsze darmowe gry, które miały niedawno swoją premierę.

Maj przyniósł tonę darmowego grania, choć w większości są to małe tytuły niezależne. Czasem jednak są tak dobre, że gracze wystawiają im “przytłaczająco pozytywne” oceny. Dokładnie – małych perełek tutaj nie zabraknie!

W tej aktualizacji dodaliśmy do zbieranych przez cały miesiąc darmowych gier kolejne 5 tytułów. Jest polski symulator kolei, stawiający na multiplayer i realizm. Jest zwariowana gra arcade o urodzinach czy kolejny horror. Zatem przeglądajcie, pobierajcie co dusza zapragnie i zajrzyjcie do nas za kilka dni, ponieważ już wkrótce zaczniemy zbierać pierwsze najlepsze gry za darmo z czerwca 2025!

Train Driver 2

Train Driver 2, polski symulator kolei, zadebiutował 27 maja 2025 roku na Steam i jest dostępny za darmo. Gracze mogą wcielić się w maszynistę prowadzącego realistycznie odwzorowane pociągi lub dyżurnego ruchu zarządzającego ruchem kolejowym.

Gra oferuje zarówno tryb offline, jak i rozbudowany tryb multiplayer, gdzie współpraca między graczami odgrywa kluczową rolę. Dodatkowo, Train Driver 2 zawiera edytor scenerii, pozwalający na tworzenie własnych tras i stacji. Tytuł cieszy się dosyć pozytywnym odbiorem społeczności, z niemal 70% pozytywnych recenzji na Steam.

King of Silence

Na Steamie pojawiła się darmowa gra King of Silence, czyli nietypowy horror z widokiem z pierwszej osoby. Tytuł łączy atmosferę osamotnienia z elementami eksploracji i psychologicznej grozy. Gracz trafia do opuszczonego miasta, gdzie wszystko wydaje się martwe… oprócz ciszy, która aż krzyczy.

Gra stawia na klimat i symbolikę zamiast jumpscare’ów, a jej styl przypomina klasyki z czasów PS1. Mimo braku dubbingu i ograniczonych mechanik, gracze chwalą ją za nastrój i pomysł. King of Silence jest dostępne za darmo na PC – idealne na wieczór z dreszczykiem.

GRIMWAR

Gra Grimwar zadebiutowała 19 maja 2025 roku na platformie Steam i jest dostępna całkowicie za darmo. To dynamiczna platformowa strzelanka z oldschoolową oprawą, w której gracz wciela się w Thaumaturga uwięzionego w mrocznej wieży po śmierci arcymaga. Rozgrywka oferuje cztery różne zaklęcia, z których każde ma dwie opcje użycia, umożliwiając dostosowanie stylu gry do własnych preferencji.

Gracze mogą skakać, ślizgać się i biegać po ścianach, mierząc się z różnorodnymi przeciwnikami, w tym hordami nieumarłych. Pierwszy poziom służy jako wprowadzenie do mechanik, natomiast kolejne poziomy stopniowo zwiększają trudność, oferując nowe przeszkody i zamknięte pomieszczenia. Dodatkowo, w grze dostępne są areny do niekończącej się walki na trzech mapach.

Grimwar zdobywa entuzjastyczne recenzje. 100% opinii na Steamie jest pozytywnych, a gracze chwalą płynność rozgrywki, różnorodność czarów oraz krótki czas pojedynczej sesji, co czyni ją idealną zarówno na krótkie sesje, jak i dłuższe wyzwania.

Tales From Hoia Baciu Forest

Na platformie Steam zadebiutowała darmowa gra Tales from Hoia Baciu, będąca pierwszoosobowym horrorem psychologicznym osadzonym w rumuńskim lesie Hoia Baciu, znanym z legend o zjawiskach paranormalnych.

Gracz wciela się w postać, której samochód psuje się w środku lasu, zmuszając do poszukiwania pomocy w coraz bardziej niepokojącym otoczeniu. Produkcja skupia się na budowaniu atmosfery i narracji inspirowanej lokalnym folklorem, unikając typowych dla gatunku jumpscare’ów. Choć gra jest krótka i posiada ograniczone mechaniki, została pozytywnie przyjęta przez graczy, osiągając 67% pozytywnych ocen na Steamie.

Tales from Hoia Baciu to niezależny projekt, który ma stanowić początek serii gier eksplorujących mroczne legendy Rumunii.

Tales from Hoia Baciu – pobierz grę za darmo na Steam

Kolejne premierowe gry za darmo z maja na drugiej stronie.