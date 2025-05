Epizodyczna przygodówka za darmo na Steam i Xbox

Na platformie Steam oraz w sklepie Microsoft Store jest dostępna gra za darmo pod tytułem Tell Me Why. Odbierać możemy ją do 1 czerwca.

Zaraz weekend, co oczywiście oznacza – wreszcie – okazję do odpoczynku. Czas wolny można będzie między innymi spędzić na grze w dostępną aktualnie całkowicie za darmo produkcję studia Dontnod Entertainment. Jest to zespół, który zasłynął głównie z serii Life is Strange. Tym razem za darmo możemy jednak odbierać nieco inne dzieło deweloperów: grę Tell Me Why. Na odbieranie jest czas do końca miesiąca.

Gra za darmo na Steam i Xbox. Odbierz Tell Me Why

Tell Me Why to narracyjna gra przygodowa. Podobnie jak w poprzednich produkcjach twórców, śledzimy tutaj emocjonalną, wielowątkową historię, której przebieg kształtowany jest poprzez wybory dokonywane podczas rozgrywki. Tym razem fabuła koncentruje się na bliźniętach, Tylerze i Alyson Ronan, którzy po latach rozłąki wracają do rodzinnego miasteczka w małej miejscowości na Alasce.

Dzięki nadnaturalnej więzi, która pozwala im wspólnie przywoływać wspomnienia z dzieciństwa, bohaterowie próbują rozwikłać tajemnicę swojej przeszłości i zmierzyć się z dość bolesnymi doświadczeniami. Gracz decyduje, jak blisko będą ze sobą związani i jak wpłynie to na ich przyszłość. Deweloperzy zadbali oczywiście o to, aby urozmaicić eksplorację poprzez wszelkiego rodzaju zagadki. Szczegóły historii poznajemy także dzięki książce stworzonej przez bohaterów, The Book of Goblins.

Odbierając grę, otrzymujemy dostęp do wszystkich trzech rozdziałów, całkowicie za darmo.

Źródło: GGDeals