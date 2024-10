Nowy Xbox z dużą zmianą. Konsoli brakuje więcej, niż tylko stacji dysków

Nowy Xbox i ciekawa zmiana w konstrukcji konsoli

Jak wypada nowy Xbox w porównaniu do oryginalnego Series X? Różnic nie ma zbyt wielu, bo pod względem mocy obliczeniowej to identyczny sprzęt. Konsola w białym wydaniu kusi przede wszystkim kolorem, ale też nieco mniejszą ceną. Ta wynika z braku napędu, co sprawia, że grać będziemy jedynie w cyfrowe wersje gier. Zdaniem Microsoftu to idealny kompromis między mocą oryginalnego Series X, a niższą ceną Series S. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian – twórcy sprzętu zdecydowali się na coś jeszcze.

Chodzi o… kolor grilla widocznego na górnej części obudowy. W oryginalnym sprzęcie ten był zielony, co z jednej strony korespondowało z identyfikacją wizualną Xboksa, z drugiej dobrze pasowało do czarnego koloru obudowy. Biała wersja postawiła na kolor czarny, co jest w pełni uzasadnione.

Przyznacie sami, że zieleń nie komponowałaby się tutaj zbyt dobrze. Na ten moment to jedyna “dodatkowa” różnica, którą udało się zauważyć. Na pewno nie przeoczycie jednak braku napędu — ach ta cyfryzacja…

Źródło: purexbox.com