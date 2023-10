Nowy Spider-Man za krótki? Ten gracz twierdzi, że zdobył platynę w mgnieniu oka

Już niedługo gracze będą mogli rozpocząć przygodę w drugiej części świetnej marki od Sony, czyli Marvel’s Spider-Man. Do tej pory gracze mieli okazję wcielić się w pajęczego superbohatera za sprawą pierwszej odsłony i swoistej kontynuacji o podtytule Miles Morales, która z uwagi na charakter gry nie stanowiła pełnoprawnej drugiej części. Inaczej ma być w tym przypadku.

Prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z dużym tytułem — plik gry ma zajmować nawet 100 gigabajtów. Nie oznacza to jednak że gra sama w sobie zapewni wiele godzin rozgrywki. Zdaniem pewnego internauty, zdołał on zdobyć platynowe osiągnięcie w drugiej odsłonie serii. Miał w tym celu poświęcić zaledwie 30 godzin. To 4 godziny mniej, niż średnio wymagała tego pierwsza odsłona.

Zobacz: Już gramy w nowego Spider-Mana!

Nowy Spider-Man jeszcze mniejszy, niż pierwsza odsłona? Wiele na to wskazuje. Warto pamiętać, że mowa o wykonaniu wszystkich osiągnięć na 100%. Taki wynik (o ile jest prawdziwy) wymaga wymaksowania wszelkich osiągnięć, zdobycia umiejętności czy znalezienia poukrywanych przedmiotów. Sam wątek fabularny będzie zatem krótszy.

Skąd w ogóle wiadomo, że ktoś zdobył platynę? Odpowiedni screen znajdziecie na Reddicie, choć warto się wcześniej zastanowić. Nazwy trofeów (nawet, jeżeli nie są po polsku czy angielsku) mogą zdradzać sporo z fabuły. Jeżeli wolicie uchronić się przed spoilerami, to lepiej sobie darować. Premiera gry Marvel’s Spider-Man 2 już niedługo, bo 20 października 2023 roku. Lepiej poczekać i zagrać samemu!