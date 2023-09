Marvel’s Spider-Man 2 już w naszej redakcji. Oczekujcie najlepszej recenzji w sieci

Marvel’s Spider-Man 2 najważniejszą premierą na PS5 w 2023 roku? My już gramy i niedługo powiemy Wam, czy kontynuacja przebije pierwowzór.

Jak zapewne już wiecie, Sony zaczęło rozsyłać klucze aktywacyjne z Marvel’s Spider-Man 2 do recenzentów na całym świecie. Świadczy to o niezachwianej wierze producenta w jakość gry, na długo przed jej premierą. My także trafiliśmy na listę beneficjentów i nie wspominam o tym, by wywołać u Was zazdrość. Otóż mamy do wykonania ważną misję, której celem jest nakłonienie do zakupu lub uratowanie zawartości Waszych portfeli przed niepotrzebnym wydatkiem. Tak, gdy nastanie odpowiedni moment, opiszemy bez ceregieli, czy nowa odsłona serii Marvel’s Spider-Man zjada na śniadanie poprzednie przygody Petera Parkera i Milesa Moralesa od studia Insomniac Games.

Naszej recenzji możecie spodziewać się kilka dni przed debiutem na PS5. Embargo przestanie obowiązywać 16 października o godzinie 16:00 i wtenczas na łamach naszego portalu podzielimy się wrażeniami z gry. Nic więcej zdradzić w tej chwili nie możemy, bo stalibyśmy się wrogiem publicznym Sony, ale… na jedną małą rzecz mamy powszechne przyzwolenie. Grafika użyta do newsa to faktyczny ekran powitalny z Marvel’s Spider-Man 2. Fani uniwersum na pewno rozpoznają na nim Symbionta zamkniętego w laboratorium i postać odwróconą do nas plecami – siema Harry Osborn!

Grafika na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skromna, ale jednocześnie sugeruje, co czeka nas po wciśnięciu X na padzie DualSense. I na tym skończę wywód, by nie rozbudzać przesadnie Waszej wyobraźni. Gra w tej chwili jest kompletna i studio ma trochę czasu, by dopieścić niektóre elementy przed globalną premierą. Najnowszy zwiastun Marvel’s Spider-Man 2 przekonuje, że będzie GOTY, ale poczekajmy z tym do 20 października. W ten dzień wszyscy spotkamy się w Nowym Jorku!